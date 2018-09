Entro dieci giorni il treno tra Palermo e Punta Raisi

Ferrari - Camilleri : «Sei auto su dieci ibride Entro il 2022. Il Suv non si sposa con il brand - lo chiameremo Purosangue» : MARANELLO- «Aborro sentire la parola Suv nella stessa frase con la parola Ferrari. Non voglio offendere nessuno che usa questo termine con meno fastidio ma in un senso generalmente accettato,...

Ferrari - Camilleri : 'Sei auto su dieci ibride Entro il 2022. Il Suv non si sposa con il brand - lo chiameremo Purosangue' : MARANELLO- 'Aborro sentire la parola Suv nella stessa frase con la parola Ferrari. Non voglio offendere nessuno che usa questo termine con meno fastidio ma in un senso generalmente accettato,...

Conte a Genova : Entro dieci giorni commissario per ricostruzione ponte - : Il premier ha partecipato alla commemorazione in piazza De Ferrari per le vittime del crollo del ponte Morandi. "Nessun litigio in Cdm", ha assicurato

Ponte Morandi - Conte : Entro dieci giorni il nome del Commissario : Teleborsa, - Genova si ferma nel ricordo della tragedia di Ponte Morandi . Un mese fa 43 persone perdevano la vita in modo assurdo, inaccettabile. E tutta la città alle 11,36, nel momento esatto in ...

Scuole - manutenzioni flop in sette istituti su dieci : 'Rischio riEntro tra i topi' : IL CASO La parola giusta è incognita. Con questo spirito più di mille presidi varcheranno da oggi la soglia delle Scuole della Capitale. L'estate è pressoché finita e il Comune così come i Municipi ...

Dieci anni dEntro al tunnel : Aproposito della crisi economica mondiale si potrebbe dire qualcosa di simile a quello che Bertrand Russell scrisse della teoria della relatività: tutti sanno che è stato un avvenimento sconvolgente, ma pochissimi saprebbero dire di preciso che cosa sia avvenuto. A Dieci anni di distanza, capirlo