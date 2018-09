Empoli-Milan in streaming e in diretta TV

Milan ad Empoli col “falso nueve” : Gattuso ha gli uomini contati davanti : Milan obbligato a schierare il falso nueve di stampo guardiolista, Gattuso senza i suoi attaccanti nella trasferta di Empoli Milan ad Empoli col “falso nueve“, Gattuso obbligato a tale scelta dalle recenti defezioni in attacco. All’infortunio di Cutrone si è infatti aggiunto il problema fisico occorso ad Higuain, il quale non è proprio partito per la trasferta empolese. Dunque, la patata bollente è passata nelle mani di ...

Probabili formazioni/ Empoli Milan : quote - le ultime novità live (Serie A 6^ giornata) : Probabili formazioni Empoli Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Posticipo della sesta giornata al Castellani, Gattuso ha ancora un paio di dubbi(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:53:00 GMT)

Empoli : Andreazzoli - tre punti col Milan : ANSA, - Empoli, FIRENZE,, 26 SET - Arriva il Milan per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, reduce da due sconfitte consecutive. Azzurri che arrivano da ottime prestazioni a livello di gioco, non ...

Empoli - Andreazzoli : “con il Milan puntiamo alla vittoria” : Arriva il Milan per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, reduce da due sconfitte consecutive. Azzurri che arrivano da ottime prestazioni a livello di gioco, non gratificate da punti e la classifica è peggiorata notevolmente. “Il nostro dna è quello di fare risultato giocando bene, ma sappiamo che dobbiamo giocare per il risultato – spiega il tecnico – questa volta per i tre punti però, non guarderei in faccia a nessuno. ...

Milan in ansia per Higuain : problema al flessore ed Empoli in dubbio : Il Milan sarà impegnato domani sera, alle ore 21, sul campo dell'Empoli di Andreazzoli ma Gennaro Gattuso ha un grosso dubbio legato alla presenza di Gonzalo Higuain. Il Pipita, infatti, soffre di un ...

Empoli-Milan - le probabili formazioni : Higuain non convocato : Un cambio di programma rispetto all'elenco dei convocati già ufficialmente diramato: Gonzalo Higuain , infatti, non farà parte della spedizione rossonera che affronterà la trasferta di Empoli, ...

Milan - Higuain acciaccato : Empoli a rischio : Milan– Tre gol nelle ultime tre tra Serie A e Europa League, reti tutte decisive, che però non hanno permesso al Milan si fare bottino pieno in campionato. Gonzalo Higuain, nonostante le reti a Cagliari e Atalanta (due pari), non ha potuto festeggiare altrettanti successi nelle partite in questione, ma in Europa League la sua […] L'articolo Milan, Higuain acciaccato: Empoli a rischio proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Milan - Higuain può saltare la gara con l'Empoli : Secondo quanto riferito da Sky Sport in vista della sfida contro l'Empoli Gonzalo Higuain potrebbe rimanere a riposo. Oggi Gattuso ha provato a lungo Patrick Cutrone in allenamento perchè la punta argentina ha accusato un ...