Empoli-Milan | gol di Biglia o autogol di Capezzi? Ecco la decisione

Empoli-Milan - DAZN non si vede : tifosi rossoneri furiosi : Empoli-Milan, DAZN non si vede. Si sta giocando l’ultimo match valido per la 6^ giornata del campionato, in campo i rossoneri che sono passati in vantaggio con un gol di Biglia. Nel frattempo tifosi rossoneri furiosi sui social, la partita non si vede su DAZN, già tante emozioni durante il match che però gli appassionati non hanno potuto seguire. Tantissimi i messaggi di protesta. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...