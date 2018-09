Empoli-Milan | DAZN non si vede | tifosi rossoneri furiosi

calcioweb.eu

: ?? Another trip for another away game: it's almost time for Empoli v AC Milan ?? Nuova trasferta, nuovo viaggio: è t… - acmilan : ?? Another trip for another away game: it's almost time for Empoli v AC Milan ?? Nuova trasferta, nuovo viaggio: è t… - acmilan : In attesa del calcio d'inizio, presentiamo la sesta giornata attraverso 6 curiosità ?????? - AntoVitiello : L'arrivo del pullman (nuovo) del #Milan al Castellani di #Empoli Immagini @MilanNewsit @RMCSportNetwork… -

(Di giovedì 27 settembre 2018)non si. Si sta giocando l’ultimo match valido per la 6^ giornata del campionato, in campo iche sono passati in vantaggio con un gol di Biglia. Nel frattemposui social, la partita non sisu, già tante emozioni durante il match che però gli appassionati non hanno potuto seguire. Tantissimi i messaggi di protesta. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolonon siCalcioWeb.