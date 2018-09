Empoli-Milan 1-1 | pagelle e tabellino - Serie A 2018 2019

Empoli -Milan 1-1. I rossoneri ancora senza vittoria. Pesa l'errore di Romagnoli : La sfida del Castellani tra Empoli e Milan si chiude in pareggio , 1-1, . Il rossoneri devono rinviare ancora l'appuntamento con la vittoria. SEGUI LA DIRETTA Nei 12 precedenti in Serie A tra Empoli e ...

VIDEO Empoli-Milan 1-1 gli highlights della partita : i rossoneri fermati da un Terracciano super : Finisce 1-1 al “Castellani” di Empoli tra i toscani e il Milan, nel Monday Night della sesta giornata della Serie A 2018-2019. I rossoneri debbono accontentarsi di un pareggio non senza rimpianti per le tante occasioni non sfruttate. Compagine di Rino Gattuso che aveva sbloccato per prima il risultato con un gran gol di Biglia ma poi, un grave errore in fase di uscita di Romagnoli, è costato il rigore al difensore rossonero, ...