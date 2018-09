Emilia Romagna Lgbt | se il reato di opinione sarà legge

Il 29 e 30 settembre torna Caseifici Aperti in Emilia Romagna : Roma, 26 set., askanews, - Sabato 29 e domenica 30 settembre torna Caseifici Aperti, il week end alla scoperta del mondo del Parmigiano Reggiano con eventi, visite guidate e degustazioni. Cinquanta ...

Giro d’Italia 2019 : si parte da Bologna con la cronoscalata sul San Luca. In Emilia-Romagna anche una frazione per velocisti ed un’altra crono : Il Giro d’Italia 2019 prenderà il via sabato 11 maggio a Bologna, con una cronometro individuale di 8,2 km che partirà dal centro del capoluogo emiliano per poi culminare in vetta alla durissima ascesa del San Luca. Un avvio altamente spettacolare che creerà subito dei distacchi importanti tra gli uomini di classifica che vanno a caccia della maglia rosa. La seconda tappa della Corsa Rosa ripartirà da Bologna e si dirigerà verso sud. La ...

Giro d’Italia 2019 – Percorso e altimetria della Grande Partenza e delle tappe dell’Emilia Romagna : Giro d’Italia 2019: in Emilia Romagna la Grande Partenza e altre tappe sul territorio: Percorso e altimetria Sarà Bologna, capoluogo della Regione Emilia-Romagna, a dare il via sabato 11 maggio alla 102a edizione della Corsa Rosa. Un via spettacolare e selettivo, con una cronometro individuale di 8,2 km, che dal centro della città porterà gli atleti sul San Luca. La seconda tappa, domenica 12, ripartirà da Bologna per dirigersi verso ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per temporali - vento - stato del mare al largo - mareggiate : “A partire dalla mattina di lunedì 24, per la discesa di una saccatura a Est della Penisola Italiana si prevedono i seguenti fenomeni sul settore orientale del territorio regionale: – venti forti sulle zone di Allertamento B2 e D2, di intensità compresi tra 50 e 70 km/h (intensità tra 7 e 8 della scala Beaufort) e con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore; – mare agitato al largo, con altezza dell’onda ...

Trofeo Coni 2018 incorona a Rimini la regione Piemonte - Emilia Romagna al secondo posto : A fare festa sono anche i dieci atleti del comitato provinciale di Trento che hanno partecipare al Test di efficienza motoria , Tem, sviluppato dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del ...

West Nile virus - 18 morti in Emilia Romagna / La Regione comunica i dati : 96 casi con problemi neuroinvasivi : 18 morti in Emilia Romagna per il West Nile virus. La Regione comunica gli ultimi dati, sono ben 96 i casi di forme neuroinvasive. I numeri sono preoccupantemente in crescita.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:26:00 GMT)

Emilia Romagna - 106 alberi monumentali della Regione iscritti nel 1° elenco nazionale : Il più vecchio è il Cipresso di San Francesco, che si erge all’interno del chiostro dell’omonimo convento di Verucchio (Rimini) e ha un’età stimata di 800 anni. Il più alto, invece, è il Platano comune che con i suoi 47 metri svetta sugli altri esemplari che gli fanno da corona nel parco del Palazzo ducale di Parma. Tra questi un Olmo campestre di 37,5 metri di altezza, terzo nella classifica degli alberi monumentali più grandi ...

Emilia Romagna - frana di Capriglio : entro Settembre al via i lavori : “Nessun ritardo sull’avvio del nuovo cantiere per il consolidamento della frana di Capriglio, a tutela del centro abitato. Partirà entro Settembre, come previsto dalla tabella di marcia comunicata anche al Comune di Tizzano Val Parma. Piuttosto la preoccupazione è un’altra. Quale sarà il futuro del Piano da 140 milioni di euro per opere su frane, fiumi e costadefinito a inizio anno dalla Regione con la Struttura di Missione ...

West Nile - Emilia Romagna : incontro tra assessore e rappresentati di capoluoghi e province : Potenziamento del gruppo di lavoro regionale sulle malattie trasmesse dalle zanzare, istituito dopo l’epidemia di Chikungunya del 2007, per semplificare e rendere omogenei gli interventi su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini. Una giornata di formazione per i tecnici, già in calendario per il 7 novembre, e un convegno con specialisti, entro la fine dell’anno. In parallelo, l’individuazione di strategie innovative per ...

Maltempo Emilia Romagna : oltre 5.6 milioni per i danni a privati in 88 Comuni : C’è tempo fino al prossimo 23 ottobre per presentare le domande di contributo per i danni causati ad abitazioni private dalle tre ondate di Maltempo che hanno interessato l’Emilia-Romagna tra il 2016 e il 2017, per le quali venne dichiarato lo stato di emergenza nazionale. A disposizione ci sono oltre 5 milioni e 600 mila euro per i cittadini di 88 Comuni che, dopo gli eventi, hanno presentato agli uffici municipali le schede di ...