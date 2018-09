Elliott Erwitt Personae | l’omaggio della Reggia di Venaria al grande fotografo

gqitalia

(Di giovedì 27 settembre 2018) Un percorso di 170 immagini, in bianco e nero e a colori, attraverso l’eleganza, l’umanità e l’ironia di uno dei fotografi americani più amati del Novecento. Dal 27 settembre al 24 febbraio le Sale dei Paggidiospitano la mostra, unaretrospettiva dedicata al “commedia umana”, in grado di catturare con arguzia le immagini di icone assolute come Marylin Monroe, Che Guevara, Sophia Loren, John Kennedy, Arnold Schwarzenegger, ma al contempo di rivolgere il suo sguardo carico di empatia e concretezza verso qualsiasi altro soggetto. Nato a Parigi nel 1928, da genitori russi emigrati, ilha da poco festeggiato il suo novantesimo compleanno, raggiungendo questo speciale traguardo senza perdere un briciolosua genialità esua celebre ironia. Un’infanzia trascorsa a Milano, poi la ...