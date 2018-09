Elisa Isoardi e gli ascolti de La Prova del Cuoco | l’amara ammissione

Elisa Isoardi : "Gli ascolti de La Prova del Cuoco? Non ci dispiacerebbe fare di più" : “E’ vero, nelle prime settimane abbiamo totalizzato ascolti inferiori rispetto a quelli della passata stagione, ma comunque in linea con le previsioni della rete". Elisa Isoardi, nonostante tutto, sembra soddisfatta degli ascolti della "sua" Prova del Cuoco. "Bisogna considerare che il programma adesso dura due ore, perché inizia mezz’ora prima. Certo, potere fare di più non dispiacerebbe a nessuno”, ammette al settimanale Di Più Tv. ...

Elisa Isoardi/ Con Matteo Salvini? "Funzioniamo perché siamo una coppia vera" : Elisa Isoardi, si torna a parlare della conduttrice per il ruolo ne La Prova del Cuoco: dal rapporto con il Ministro degli Interni Matteo Salvini a quello con Antonella Clerici.

Elisa Isoardi e il sovranismo alimentare : Piovono critiche sulla "capitana" della Prova del cuoco. Che ha rimesso completamente le mani sullo show di Rai Uno. Riuscendo a renderlo insipido quanto basta. Come il sale nelle ricette

Elisa Isoardi - la rivincita su Amadeus a I Soliti Ignoti/ Dopo il "bidone" a La prova del cuoco "ritornerai!" : Elisa Isoardi a I Soliti Ignoti: la conduttrice de La prova del cuoco e la gag con Amadeus Dopo la sua "assenza" nella trasmissione del mezzogiorno di Raiuno.

Barbara Palombelli - la frecciata su Elisa Isoardi : 'La vera vittoria è...' : Barbara Palombelli , ai microfoni di Blogo, parla della sfida odierna a Lilli Gruber a Otto e mezzo e della sua conduzione di Forum, ogni giorno in tv contro la Prova del cuoco di Elisa Isoardi.