Economia USA verso la crescita | la Fed alza i tassi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 settembre : Vincenzo Fortunato - adesso avvocato - difende la società che gestisce il Gratta e Vinci nella causa con Sisal sulla base di una norma che ha varato lui da capo di gabinetto del ministero dell’Economia : L’inchiesta Lobby Lottomatica, le porte girevoli tra burocrazia e Tar Gratta e perdi – Per difendere il colosso in tribunale in campo l’ex ras dell’Economia Fortunato, un ex consigliere giuridico e un ex giudice di Giorgio Meletti La questione Morani di Marco Travaglio Da tempo denunciamo la pericolosa assenza di opposizione al governo Conte, a parte quella che quotidianamente si fanno i ministri del medesimo. Ma ora, ...

Bolla dei debiti societari pronta a esplodere - metterà al tappeto Economia Usa : Alla fine di un periodo d'oro, sia l'economia che i profitti aziendali rallenteranno, lasciando le aziende in una posizione più debole per pagare il debito. Soprattutto in una fase di rialzo dei ...

Cresce la fiducia nell'Economia in Usa - forte pessimismo in Italia. In Europa - prevale la nostalgia per il passato : ... a dieci anni da quella che Bernanke ha definito "la peggiore crisi della Storia" A 24 -RED 15:37 Ap Nel mondo, la gente ricomincia ad avere la fiducia che aveva nell'economia nazionale prima della ...

In Usa cresce del 10% e contribuisce a Economia Paese con 261Mld - : Il gaming è il primo contributore degli Stati Uniti con 261 miliardi di dollari ogni anno. Il settore del gioco contribuisce all'economia Usa con un incremento, rispetto, nel triennio 2014-2017, del 10%. Sono i dati che emergono da una ricerca condotta dalla Oxford Economics per conto dell'AGA, l'American Gaming Association. ...

Economia MONDIALE : ottimismo negli USA - pessimismo altrove. : Nel frattempo però il pessimismo genrale aumenta, con un 24% che si aspetta un rallentamento nell'ECONOMIA MONDIALE, contro il 7% di agosto. Anche le previsioni dei ricavi per macro aree stano ...

Solidi dati Economia USA Vs sofferenza economia cinese : A fronte di un'economia con tassi di crescita notevoli, soffre l'economia cinese: I dati sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio pubblicate di recente hanno superato le aspettative del ...

Ministro turco attacca gli USA : "inaffidabili nella gestione dell'Economia globale" - : Quest'anno l'economia turca è stato uno dei temi principali delle notizie di economia e politica internazionale: contro di essa è stato condotto l'attacco del "più grande giocatore nel sistema ...

USA - Economia crea più posti di lavoro del previsto.Tasso disoccupazione fermo al 3 - 9% : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto nonostante il tasso di disoccupazione sia rimasto stabile. Nel mese in esame sono state aperte 201 mila buste paga nei settori non agricoli, ...

Per Williams - Fed - Economia USA al suo 'meglio possibile' : "Possiamo continuare a essere relativamente pazienti e consentire a questa economia di continuare a crescere", ha sottolineato Williams. "Non stiamo assistendo a pressioni inflazionistiche", ha ...

ISM del settore dei servizi certifica boom Economia Usa : L'indice ISM non manifatturiero si è attestato a 58,5 punti in agosto, un bel rialzo rispetto ai 55,7 di luglio. È una crescita notevole per il settore dei servizi, che certifica il boom dell'attività ...

FINANZA/ Amazon e Apple - dietro il successo i mali nascosti dell'Economia Usa : La corsa dei titoli a Wall Street non riflette i problemi dell'economia. Alle prese con guerre commerciali e costo del debito governativo in aumento.

Economia USA vola : Pil +4 - 2% nel II trim. 2018 - sopra le stime : New York, 29 ago., askanews, - L'Economia statunitense è cresciuta nel secondo trimestre del 2018 più di quanto previsto dagli analisti. Dalla seconda lettura del dato, diffusa dal dipartimento al Commercio, emerge che il Pil è ...

Dall'Ue 18 milioni di euro in aiuti all'Economia iraniana - colpita dalle sanzioni Usa : 'Non solo i popoli della regione - ha sottolineato Hatami - ma tutto il mondo è in debito con la Siria per le battaglie contro i terroristi', auspicando al contempo che presto venga 'liberato' tutto ...

Iran : parlamento iraniano mette in stato d'accusa ministro Economia Karbasian : Teheran, 26 ago 17:07 - , Agenzia Nova, - Il parlamento Iraniano ha posto in stato d'accusa il ministro dell'Economia e delle Finanze, Masoud Karbasian, secondo quanto riferito dall'agenzia... L'Iran è stato colpito da una forte crisi economica provocata dall'indebolimento della valuta locale sul dollaro. ...