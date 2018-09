E' tempo di tornare sui bond emergenti in valuta forte?

Bonafede richiama Salvini : "Sui magistrati è fuori dal tempo : non ci faccia tornare alla Seconda Repubblica" : "Il ministro può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. Non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella Seconda Repubblica". Così, a quanto apprende l'ANSA, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede commenta l'attacco di questo pomeriggio del ...

J-Ax annuncia su instagram di volersi fermare. E’ arrivato il tempo di ritornare Alessandro : Gli ultimi concerti, poi lo stop. J-Ax, che con Fedez ha vissuto una seconda età dell’oro, ha affidato a instagram i propri pensieri. «I concerti al Fabrique (previsti per il 15, 16, 17 e 22 ottobre, ndr) sono la mia voglia di dirvi che per andare avanti devo prima ricominciare da zero. Di nuovo», ha scritto l’ex Articolo 31 sul proprio profilo social, paventando un momento di pausa. Un’assenza ponderata dal circo, frenetico e luccicante, cui ...

Kakà pronto a tornare al Milan : “questione di tempo! Maldini è la storia” : Kakà si è detto pronto a tornare al Milan con una nuova veste che non lo vedrà più sul terreno di gioco come ai tempi di Ancelotti Kakà è innamorato del ‘suo’ Milan. Lo ha sempre dichiarato e dimostrato con i fatti e potrebbe anche tornare a lavorare per il club rossonero, come rivelato ai microfoni della Gazzetta dello sport. In che ruolo però? “Non ne ho idea. Come ho detto, per il momento voglio restare accanto alla ...

Serie A Basket - è tempo di tornare sul parquet : tocca a Torino e Cantù : Al via i raduni delle sedici squadre: tra domani e il 24 agosto tutti i club daranno inizio alla propria stagione