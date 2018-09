È sempre super Piatek E il Chievo va ko

Lamborghini Aventador SVJ : il V12 aspirato da 770 CV la rende la migliore supercar di sempre [FOTO] : La Casa del Toro andando contro corrente per aver utilizzato un V12 aspirato “old style” è riuscita a realizzare probabilmente la migliore supercar in commercio Il nuovo capolavoro nato a Sant’Agata Bolognese – prodotto in appena 900 esemplari – è un gioiello di ingegneria e tecnologia combinate a un design altamente sofisticato che non conosce compromessi: oltre a garantire prestazioni e manovrabilità straordinarie ...

Retequattro. sempre di più : al via la nuova Rete 4 - Super Guida TV : nuova immagine e nuove produzioni per una Rete generalista 'always on' con particolare attenzione dedicata ai temi di attualità, politica ed approfondimento. Una delle novità riguarda anche il ...

Super Mick Schumacher! Doppietta per il figlio d’arte al Nurbugring - sempre più vicino alla vetta dell’Europeo F3 : Arriva la Doppietta per Mick Schumacher: il figlio del campionissimo Michael, impegnato nell’Euro F3 al Nurburgring, proprio in terra tedesca, va a prendersi la seconda vittoria in due giorni. Dominio assoluto, così come era accaduto in gara-1 nella giornata di ieri: seconda piazza per il compagno di scuderia Robert Shvartzman, terzo invece Ticktum. In programma oggi gara-3, con Schumacher che sarà nuovamente in pole position: a caccia di ...

Superbike - Rea "saluta" Bautista : «È molto veloce ma non sempre regolare» : TORINO - L'ufficialità è già arrivata: Alvaro Bautista sarà pilota ufficiale della Ducati in Superbike nel 2019. Un campionato dominato negli ultimi anni dal campionissimo Jonathan Rea, che si ...

Wanda Nara sempre più scatenata - VIDEO super sexy in camerino : 1/9 Instagram ...

I premi Champions - tra la coppa più ricca di sempre e il “rischio” Superlega all’orizzonte : L'incremento dei premi per le stagioni che andranno dal 2018 al 2021 è quasi del 50%: quale sarà il potenziale impatto. L'articolo I premi Champions, tra la coppa più ricca di sempre e il “rischio” Superlega all’orizzonte è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tutto pronto per Biumor : «Edizione dedicata a eroi e supereroi per un pubblico sempre più ampio» : Edilio Venanzoni Biumor celebra il '68 con l'estetica della politica Biumor è anche 'Philoshow': eroi e antieroi con l'omaggio a Vanzina E' l'ora dei fumetti: tre ospiti speciali a Biumor Biumor al ...

I 50 supereroi migliori di sempre - 50-26 - - : ... Raffaello è quello che porta la saggezza di strada nella prima versione cinematografica creata da Kevin Eastman e Peter Laird del quartetto di anfibi più famosi e più fighi del mondo, sparando ...

Super caldo in Europa : la Germania lancia la sua vendemmia più anticipata di sempre : La vendemmia in Germania è ufficialmente iniziata con l’anticipo più grande di sempre dopo la torrida estate che sta facendo lamentare molto altri agricoltori ma che finora sembra promettente per i vignaioli. In un vigneto di Loerzweiler, a sud di Mainz, nella Germania sudoccidentale, gli operai hanno iniziato a raccogliere l’uva bianca. La prima uva andrà a creare il Federweisser, un vino novello che fornisce i primi indizi sulla potenziale ...

“Uniti dal destino - per sempre amici”. La Chapecoense visita Superga e rende omaggio al Grande Torino : “Uniti dal destino, per sempre amici”. C’è un filo rosso che collega la storia della squadra brasiliana della Chapecoense con il Torino Fc. Due società storiche che in epoche diverse hanno vissuto due drammi simili. Il 4 maggio del 1949 l’aereo del “Grande Torino” si schiantò sulla collina di Superga cancellando la squadra più forte, capace di vincere cinque scudetti consecutivi dal 1943 al 1949. Il 28 novembre 2016 la stessa sorte tocca ...

Huawei supera Apple diventando il 2° venditore di smartphone al mondo - in testa c'è sempre Samsung : Secondo i dati preliminari diffusi da IDC , International Data Corporation , nel secondo quarto di questo 2018 , Q2 2018 , sono stati spediti 342 milioni di smartphone , -1,8% rispetto allo stesso ...

Tour de France 2018 - Daniel Martin è il supercombattivo! Numero rosso per l’irlandese sempre all’attacco : Daniel Martin è stato premiato come il supercombattivo del Tour de France 2018. All’irlandese è stato consegnato il Numero rosso finale della Grande Boucle. La giuria ha apprezzato la grinta del capitano della UAE Emirates che ci ha provato praticamente tutti i giorni tra fughe e attacchi, vincendo anche la tappa del Mur de Bretagne. Queste le parole che Daniel Martin ha rilasciato dopo aver appreso di avere ricevuto il riconoscimento: ...

Case super pulite e pianeta sempre più sporco : una discussione dal forum BioDizionario - : Possibile che siamo così in pochi a preoccuparci della pulizia della nostra VERA casa, ovvero il nostro pianeta ? Cosa lasceremo ai nostri figli? Sistemi immunitari inefficienti e un mondo sempre più ...

Super caldo in Gran Bretagna - temperature verso i +34°C : a rischio il record storico di sempre in Inghilterra : Continuano a salire le massime segnate dai termometri in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra centro-meridionale, alle prese con un caldo inusuale per l’isola e con una stagione estiva finora secca come raramente in passato. L’allerta arancione del Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, con l’invito a non esporsi troppo al sole (e per le persone più vulnerabili a restare possibilmente in casa) resta esteso ...