' È sempre più Napoli vera star dei Bastardi di Pizzofalcone in tv'

2-0 al Bologna e una risposta netta : questa è la Juve più forte di sempre : La Juve ntus batte agilmente il Bologna per 2-0 con gol di Dybala e Matuidi. Una prova di forza riuscita per quella che sembra essere la Juve più forte di sempre . Il commento dello storico e tifoso ...

FIFA Top 11 : Messi - Ronaldo ma non solo. Chi sono i più presenti di sempre? : Oltre al FIFA The Best, ormai da 13 anni viene stilata una formazione con i migliori giocatori dell'anno schierata con un classico 4-3-3. Ma chi sono i più presenti? Scopriamolo ruolo per ruolo, con ...