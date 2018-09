ilfoglio

: Due giustizie! - idelbo : Due giustizie! - Acidelius : @chierici1950 Sì. Che ci siano sempre state due 'giustizie', una per gli amici e una per i nemici è sempre stato pa… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Da un lato c’è lapenale, quella terribilmente lenta che cerca e ricerca le prove, che valuta la tesi dell’accusa ma ascolta pure la difesa, che dopo il primo grado propone appello e infine si affida alla Cassazione: perché senza una sentenza passata in giudicato non c’è verità, e se non c