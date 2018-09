DS 7 Crossback E-Tense 4x4 | primo SUV ibrido high performance

DS 7 Crossback E-Tense : arriva la versione ibrida del SUV d'oltralpe : DS 7 Crossback E-Tense sara' il nome della versione ibrida del SUV di lusso del marchio francese. A distanza di otto giorni dall'apertura del Salone di Parigi 2018, DS annuncia l'arrivo della versione elettrificata [VIDEO] del suo SUV del segmento C premium. Il powertrain combinera' le prestazioni di un motore a benzina e due motori elettrici ,per una potenza totale di 300 Cv. Diverse le modalita' di guida disponibili, in relazione alle quali ...

DS 7 Crossback - 300 CV per l'ibrida E-Tense 4x4 : A poche ore dall'annuncio delle nuove versioni plug-in delle Peugeot 3008 e 508 anche un altro marchio del gruppo PSA ha svelato la sua prima ibrida di nuova generazione. Si tratta della DS che, con la 7 Crossback E-Tense 4x4, porterà al debutto un powertrain elettrificato con trazione integrale gestita da due motori elettrici, uno per ogni asse della vettura. Alte prestazioni, bassi consumi. Come per la cugina 3008 GT Hybrid4, anche sulla DS 7 ...