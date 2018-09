Dragon Ball FighterZ | il gioco approda su Nintendo Switch

Dragon Ball FighterZ : in arrivo i personaggi di Cooler e C-17 : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato l'aggiunta di 2 nuovi personaggi giocabili: Cooler e C-17 arrivano in Dragon Ball FighterZ dal 27 settembre. I due personaggi saranno anche disponibili come DLC su Nintendo Switch dal 28 settembre.Domani è anche in arrivo un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Questo update porta una nuova arena originale, la Galactic Arena, nuovi livelli per i Ranked Match (incluso il livello più alto ...

Le sneaker Adidas dedicate a Dragon Ball : Da qualche tempo ormai gli appassionati di Dragon Ball sono con il fiato sospeso ad attendere aggiornamenti di ogni genere dal marchio di scarpe Adidas. Il motivo è semplice: qualche mese fa era emersa la notizia che brand bavarese avesse in cantiere una serie di sneaker ispirate all’opera leggendaria di Akira Toriyama, e da poche settimane le anticipazioni e le foto di alcuni dei modelli previsti hanno iniziato ad affiorare in Rete nella ...

Mima l'onda energetica - Podolski sui social diventa Dragon Ball : 'Kame… Hame… Ha'. Mani giunte, dirette verso l'obiettivo. La divisa è quella di Goku , la stessa indossata da tutti i combattenti del Genio delle Tartarughe , ma il protagonista in questione non è ...

Milan - Kessié e Calhanoglu amici per la pelle : la loro esultanza ispirata a Dragon Ball : Compagni in campo, grandi amici fuori. È la bella storia di Hakan Calhanoglu e Franck Kessié, diventati grandi amici da quando militano nelle file del Milan. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’intesa tra i due va ben oltre il rettangolo di gioco. In particolare, la Rosea è voluta ritornare sulla particolare esultanza del turco e dell’ivoriano dopo il gol di quest’ultimo contro la Roma. esultanza Kessié ...

Cooler è il protagonista del nuovo video gameplay di Dragon Ball FighterZ : Cooler è prossimo personaggio in arrivo nel roster di Dragon Ball FighterZ e Bandai Namco Entertainment ha pubblicato alcune nuove sequenze che mostrano proprio il combattente.Questo nuovo filmato, riportato da Dualshockers, mostra Cooler in azione per tutto il corso di una partita intera. Questo gameplay vede Cooler collaborare con suo fratello, Frieza e il capitano Ginyu per affrontare Goku, Vegeta e Gohan. Cooler è in arrivo in Dragon Ball ...

Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch si mostra in un esplosivo trailer : Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer dedicato alla versione Nintendo Switch del picchiaduro 2D di Arc System Works, Dragon Ball FighterZ.Come segnala Dualshockers, il video mostra il gameplay 2D in stile anime, un sacco di filmati esplosivi, ma più di ogni altra cosa mette in evidenza le funzionalità aggiuntive ottimizzate per Switch. Questo include il multiplayer locale.Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch arriverà il 27 settembre ...

Cooler si unirà al roster di Dragon Ball FighterZ alla fine di settembre : In occasione del match finale del torneo di Dragon Ball FighterZ all'EVO 2018, Bandai Namco comunicò l'arrivo di nuovi personaggi nel suo picchiaduro e, uno di questi, era Cooler.Al momento dell'annuncio, però, non sapevamo quando il lottatore sarebbe arrivato nel roster, ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che il fratello di Freezer e figlio di King Cold arriverà alla fine del mese di settembre.A rivelarlo è l'ultimo numero ...

Dragon Ball FighterZ : Goku e Vegeta base disponibili con la nuova patch : Poco tempo fa Bandai Namco annunciò l'arrivo in Dragon Ball FighterZ dei due personaggi di Goku e Vegeta in versione base. Ora, finalmente, i due famosi lottatori sono disponibili nel roster.Come segnalano i colleghi di VG247, con la pubblicazione della patch 1.11 sono stati introdotti i personaggi. I combattenti possono essere ottenuti in modo gratuito dai possessori del FighterZ Pass, che include anche Broly, Bardock, Vegito (SSGSS) e Zamasu ...

Cooler è in arrivo tra i personaggi di Dragon Ball FighterZ : Dopo il match finale del torneo di Dragon Ball FighterZ all'EVO 2018, Bandai Namco ha mostrato un nuovo trailer per tre personaggi in arrivo.Due dei personaggi che appaiono nel trailer sono stati già rivelati il ​​mese scorso, Goku e Vegeta base. Abbiamo dato un'occhiata più da vicino ad alcune delle loro abilità e ai dialoghi, ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo che anche un altro combattente si unirà al ...

Ecco quando inizierà la fase open beta di Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch : Nel mese di giugno Bandai Namco ha ufficialmente annunciato l'arrivo del suo Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch, il picchiaduro di Arc System Works reso già disponibile per PS4, PC e Xbox One.Il gioco arriverà sull'ibrida a settembre ma, come segnala Gematsu, a breve partirà la fase open beta che, precisamente, inizierà il 10 agosto e terminerà il 12 agosto.Durante questo periodo, i giocatori avranno accesso a 23 personaggi:Read ...

I primi due modelli della linea di scarpe Adidas dedicata a Dragon Ball si ispirano a Goku e Freezer : Siete dei fan sfegatati di Dragon Ball, e cercate di sfoggiare la vostra passione per il celebre manga in ogni occasione? Buone notizie per voi, dato che Adidas ha appena mostrato al pubblico i primi due modelli di una nuova collezione di calzature, che sarà dedicata proprio a Goku e agli altri famosissimi personaggi del franchise delle sfere del drago.Le prime due scarpe della collezione vogliono celebrare uno degli scontri più famosi ...

Dragon Ball Xenoverse e Xenoverse 2 : il numero totale di copie distribuite e vendute in formato digitale a quota 10 milioni di unità : Bandai Namco ha da poco svelato i dati di vendita relativi alla serie di Dragon Ball Xenoverse.Stando a quanto riportato da Gematsu, le distribuzioni in tutto il mondo e le vendite digitali della serie hanno ora superato quota 10 milioni di unità.Dragon Ball Xenoverse originale è stato lanciato per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC a febbraio 2015, mentre Dragon Ball Xenoverse 2 è stato pubblicato per PlayStation 4, Xbox One ...

Dragon Ball FighterZ : in arrivo un nuovo imperdibile evento : Dragon Ball FighterZ si appresta a tenere un evento speciale, dedicato proprio a Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 e che sta avendo luogo proprio in queste ore in Giappone, riporta VG247.L'evento comprende, oltre ad un torneo di Dragon Ball FighterZ che vedrà competere sul ring team nipponici di alto livello, anche contenuti dedicati a Goku e Vegeta in versione base oltre che a DB: Xenoverse 2.Questo significa che nelle prossime settimane ...

Dragon Ball FighterZ : in arrivo un evento dedicato : Dragon Ball FighterZ si appresta a tenere un evento speciale, dedicato proprio a Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 e che sta avendo luogo proprio in queste ore in Giappone, riporta VG247.L'evento comprende, oltre ad un torneo di Dragon Ball FighterZ che vedrà competere sul ring team nipponici di alto livello, anche contenuti dedicati a Goku e Vegeta in versione base oltre che a DB: Xenoverse 2.Questo significa che nelle prossime settimane ...