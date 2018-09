Dolore al petto | ecco le cause più frequenti

Mara Venier pronta per Domenica In : "Ho perso 8 chili dopo un Dolore al petto" : Mara Venier rincasa: a quattro anni di assenza dai salotti di Domenica In, la conduttrice veneta torna protagonista del pomeriggio Domenicale di Rai 1. Il prossimo 16 settembre ripartirà la nuova stagione dello storico contenitore, e per l'occasione la Venier si presenterà al pubblico con 8 chili in meno. dopo un piccolo malore al petto, la conduttrice si è affidata alle cure di un cardiologo e di un nutrizionista, con i consigli dei ...

