Dl Genova | pronta la bozza finale | lo Stato potrà anticipare i soldi per la

Dl Genova - pronta la bozza finale : lo Stato metterà i soldi per la ricostruzione se Autostrade ritarda : La ricostruzione del ponte sarà affidata dal commissario straordinario ad "uno o più operatori", escludendo Autostrade per l'Italia, si specifica nella bozza finale. Gli operatori non dovranno avere "alcuna partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio

Demaria e l’ipotesi di allungare la durata del Salone : «Ne parleremo». Genova pronta per giro del mondo a vela : Numeri positivi per la kermesse in corso sino al 25 settembre alla Fiera. Cresce il pubblico e la soddisfazione degli espositori

Nautico da riscossa : visitatori in crescita. Genova pronta per giro del mondo a vela : Numeri positivi per la kermesse in corso sino al 25 settembre alla Fiera. Cresce il pubblico e la soddisfazione degli espositori

Bono : Fincantieri è pronta a ricostruire il Ponte di Genova : Teleborsa, - "Se ci chiamano, noi ci siamo. Siamo pronti a collaborare nei modi e nei tempi necessari, per dare valore e bellezza a Genova, che se lo merita, ma anche all'Italia". E' così che Giuseppe ...

Ponte Genova - Toti : “Demolizione in 30 giorni”. Autostrade pronta a demolire e ricostruire : Parlando del Ponte Morandi di Genova il governatore Giovanni Toti ha spiegato che il moncone Est sarà demolito in modo più rapido con mezzi meccanici ed esplosivi, mentre il moncone ovest sarà smontato pezzo per pezzo. L'ad di Autostrade: “Estensione della gratuità dei pedaggi nell'area genovese”.Continua a leggere

Crollo Genova - Zampini : Ansaldo Energia pronta a dare una mano : Genova, 23 ago., askanews, - 'Noi siamo disponibili a partecipare alla ricostruzione, siamo in attesa che ci sia anche una definizione della legge speciale, siamo disponibili a dare una mano. Cdp mi ...

Crollo ponte Genova : procura pronta ad autorizzare l’abbattimento del moncone est : In caso di concreto pericolo, la procura di Genova è pronta ad autorizzare l’abbattimento del moncone est di ponte Morandi, sequestrato il 17 agosto, che si trova sopra gli edifici evacuati di via Porro. Ieri sera e queste mattina sono stati segnalati scricchiolii che hanno portato i Vigili del fuoco alla sospensione del recupero beni da parte di cittadini sfollati. Al momento sono in corso verifiche tecniche e di staticità, ma la procura ...

Crollo Ponte Genova : disponibile il CC per la raccolta fondi - Confetra pronta a collaborare : “Al dolore associamo la nostra piena disponibilita’ a collaborare, come gia’ sta avvenendo localmente, anche su scala nazionale ad una apposita Unita’ di Crisi che siamo certi il Governo vorra’ promuovere per affrontare le incalcolabili conseguenze trasportistiche, economiche e logistiche, che questa sciagura comporta e comportera’ nei prossimi mesi”. Cosi’ in una nota Nereo Marcucci, presidente ...

Crollo ponte Genova : Autostrade - pronta ricostruirlo in 5 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Strage di Genova - Procura pronta a contestare l’attentato alla sicurezza dei trasporti : La scelta del Procuratore capo Francesco Cozzi s’incanala in maniera piuttosto netta. «Oltre all’omicidio colposo plurimo e al disastro colposo, siamo pronti a contestare anche il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti». Cozzi lo dice dopo un lungo summit con i pm Walter Cotugno e Massimno Terrile, due dei magistrati più esperti della Proc...

Strage di Genova - Procura pronta a contestare l'attentato alla sicurezza dei trasporti : Inoltre le strutture tecniche preposte si sono avvalse, per valutare lo stato di manutenzione del viadotto e l'efficacia dei sistemi di controllo adottati, di società e istituti leader al mondo in ...