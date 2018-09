Dl Genova | Autostrade pagherà ma non potrà ricostruire Commissario “entro 10 giorni”

Dl Genova - pronta la bozza finale : lo Stato potrà anticipare i soldi per la ricostruzione - fuori Autostrade : La ricostruzione del ponte sarà affidata dal commissario straordinario ad "uno o più operatori", escludendo Autostrade per l'Italia, si specifica nella bozza finale. Gli operatori non dovranno avere "alcuna partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio

Il decreto Genova : lo Stato potrà anticipare i fondi - fuori Autostrade|Leggi il testo : Nel testo finale ora al vaglio del Quirinale la realizzazione del ponte sarà affidata a uno o più operatori «escludendo Autostrade» e le altre concessionarie, «per evitare un vantaggio competitivo». Lo Stato potrà anticipare 30 milioni all'anno per 12 anni

Decreto Genova : Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg/ Ultime notizie - solo 30 mln per il porto : Decreto Genova: Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg. Ultime notizie, solo 30 milioni stanziati per il porto a fronte di una perdita stimata in 500 mln(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:14:00 GMT)

Decreto Genova - lo Stato potrà anticipare i fondi : esclusa la Società Autostrade : La Struttura Commissariale per il superamento dell'emergenza, ha ricevuto da Autostrade per l'Italia il piano di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, che era Stato sollecitato al...

Genova - ecco il decreto : lo Stato potrà anticipare i fondi - fuori Società Autostrade : Nel testo finale ora al vaglio del Quirinale la realizzazione del ponte sarà affidata a uno o più operatori «escludendo Autostrade» e le altre concessionarie, «per evitare un vantaggio competitivo». Lo Stato potrà anticipare 30 milioni all'anno per 12 anni

Dl Genova - pronta la bozza finale : lo Stato metterà i soldi per la ricostruzione se Autostrade ritarda : La ricostruzione del ponte sarà affidata dal commissario straordinario ad "uno o più operatori", escludendo Autostrade per l'Italia, si specifica nella bozza finale. Gli operatori non dovranno avere "alcuna partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio

Genova - ecco il decreto : lo Stato potrà anticipare i fondi - fuori Società Autostrade : Nel testo finale ora al vaglio del Quirinale la realizzazione del ponte sarà affidata a uno o più operatori «escludendo Autostrade», «per evitare un vantaggio competitivo». Lo Stato anticiperà 30 milioni all'anno per 12 anni, se Aspi non dovesse pagare

Decreto Genova al Colle : Autostrade esclusa - ma dovrà pagare : Il Decreto urgenze, che contiene le misure per affrontare l’emergenza di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, è stato ‘bollinato’ dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto riferiscono fonti del Mef. Il testo è stato trasmesso al Quirinale. “Il Decreto arriverà, ma non vuol dire che sarà soddisfacente. Bisognerà vedere cosa c’è scritto dentro dopo questo balletto fatto in una settimana e mezzo tra un ...

Commissario - Autostrade e i fondi dello Stato : cosa prevede il decreto Genova arrivato al Colle : L’atteso decreto sul viadotto Morandi, dopo 44 giorni dal crollo, è arrivato al Quirinale. Sul discusso provvedimento la Ragioneria dello Stato ha messo oggi la bollinatura per la copertura delle spese ed ora è pronto per la valutazione del Colle e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ma il teso non contiene solo le «Disposizioni urgenti per ...

Decreto Genova - Di Maio “Oggi al Quirinale”/ Ultime notizie - ribadisce “Autostrade fuori dal nuovo ponte” : Decreto Genova, coperture ok “Oggi in Quirinale”. Ultime notizie, il capoluogo ligure pronto a riemergere con l'approvazione del Decreto straordinario dopo il crollo del Morandi(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:41:00 GMT)

Decreto Genova - Di Maio : Oggi al Quirinale. Il nuovo ponte? Autostrade non metterà una pietra : Dopo le tensioni e i rimpalli di responsabilità tra ministeri di ieri per il Decreto Genova dovrebbe essere questione di ore. Ad assicurarlo di prima mattina è il vicepremier Luigi DI Maio, in una intervista radiofonica. In giornata al Quirinale "In giornata il Decreto va al Quirinale, deve andare al Quirinale. E' stato scritto tanti giorni fa ed è pronto", dice Di Maio a alla trasmissione Circo Massimodi radio capital. "E' stata data una ...

DECRETO Genova/ E accuse ad Autostrade : l'insuccesso previsto per il Governo : Nel giorno in cui il ministero dei Trasporti accusa pesantemente Autostrade per l'Italia, il Governo rimedia una figuraccia sul DECRETO GENOVA. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 08:56:00 GMT)VENDITA VERSACE A KORS/ Non un'altra "svendita" ma un miracolo imprenditoriale, di S. LucianoREVOCA CONCESSIONE Autostrade/ L'ultima balla sulla fuga degli investitori stranieri, di P. Annoni

Ponte Genova - il ministero : «Autostrade rinviava i lavori per far rincarare i pedaggi» : La realazione Adel ministero delle Infrastrutture accusa la società di aver risparmiato sulla manutenzione ordinaria del Ponte Morandi, per poter poi dedicarsi alla manutenzione straordinaria. Che, contrariamente a quella ordinaria, si può far molto pesare per rincarare i pedaggi...

Genova - Autostrade : In 3 anni spesi 9mln per sicurezza ponte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse