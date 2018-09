: Dl Genova.Aspi non paga? Anticipa Stato - NotizieIN : Dl Genova.Aspi non paga? Anticipa Stato - TelevideoRai101 : Dl Genova.Aspi non paga? Anticipa Stato - CefaloMassimo : -

Nel caso in cui Autostrade nonsse o ritardasse le spese di ricostruzione del ponte sarà loadrle, attingendo al fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. Lo prevede la bozza finale del decreto. Il governo stanzia inoltre altri 20 milioni di risorse per la contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Nella bozza si dispone poi che la Cigs per cessazione di attività potrà essere autorizzata "sino ad un massimo di 12 mesi" per gli anni 2019-2020(Di giovedì 27 settembre 2018)