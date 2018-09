Disponibili i preordini di Thronebreaker | The Witcher Tales ed un nuovo teaser!

eurogamer

: Disponibili i preordini di #ThronebreakerTheWitcherTales ed un nuovo teaser! - Eurogamer_it : Disponibili i preordini di #ThronebreakerTheWitcherTales ed un nuovo teaser! - Gwent_IT : Il mondo di The Witcher è tornato! I preordini di Thronebreaker: The Witcher Tales sono ora disponibili! Thronebre… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The, annunciano il lancio deiper: The- una nuova avventura ambientata nell'universo dell'ammazza-mostri Geralt of Rivia."è quasi tra noi e ne siamo davvero felici" ha dichiarato Marcin Iwiński, cofondatore di CD PROJEKT. "Ciò che inizialmente doveva essere l'avventura single-player per un gioco di carte multigiocatore è divenuto un gioco a sè.è una vera e propria storia di The, con oltre 30 ore di contenuti, oltre 75 missioni secondarie ed allo stesso tempo è un gioco che permette di guidare un esercito in posti inediti dell'universo di The. Tutto ciò è sorretto da un sistema di combattimento basato sulle scelte e sulle meccaniche di GWENT. " "Iaprono oggi einclude degli ottimi oggetti di gioco. Tuttavia, ...