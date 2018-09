DIRETTA Juventus U23-Cuneo risultato finale 4-0 streaming video e tv | Bunino e

DIRETTA/ Juventus U23-Cuneo (risultato live 1-0) streaming video e tv : biancorossi in avanscoperta : DIRETTA Juventus U23-Cuneo, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:31:00 GMT)

Juventus U23 Cuneo/ Streaming video e DIRETTA tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Juventus U23-Cuneo, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:35:00 GMT)

Juventus-Bologna 2-0 : risultato e cronaca in DIRETTA live - Serie A 2018/2019 : Juventus-Bologna, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Juventus-Bologna - Serie A in DIRETTA : 0-0 - la Vecchia Signora per allungare sulle inseguitrici : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Bologna, match valevole per il sesto turno del campionato di Serie A 2018-19. All’Allianz Stadium si affrontano la prima e la diciottesima della classifica dopo le prime cinque giornate. Sono settantuno i precedenti giocati a Torino tra le due squadre: in tali occasioni, per 41 volte la formazione bianconera ha prevalso, mentre 25 sono stati i pareggi e 5 le vittorie del Bologna. Per ...

Juventus-Bologna in streaming e in DIRETTA TV : La sesta giornata di Serie A 2018/2019 prevede Juventus-Bologna. Si tratta del primoturno infrasettimanale del campionato, che vedrà sfidarsii campioni primiin classicae la terzultima con zero gol fatti. Juventus-Bologna è una delle partite della 6à giornata di Serie A in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21. La Juventus è in testa alla classifica del campionato con cinque vittorie in cinque partite: è l’unica squadra ...

DIRETTA / Brondby Juventus (risultato finale 1-0) donne : bianconere eliminate dalla Champions League : DIRETTA Brondby Juventus: risultato finale 1-0. La squadra femminile bianconera saluta la Champions League al primo turno, contro le danesi termina con un 2-3 complessivo nei 180 minuti(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:42:00 GMT)