Di Maio | Tria resta al suo posto | sarà manovra del popolo

Di Maio : “Nessuna richiesta di dimissioni”. Il ministro Tria resta : «Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni» del ministro dell’Economia Giovanni Tria. A dirlo da Bruxelles è il vicepremier Luigi Di Maio che ha risposto alle domande dei cronisti sulle divergenze all’interno della governo sulla manovra. È in corso, spiega ancora il capo politico del M5S «una discussione senza dogmi, né paletti e stiamo ...

Manovra - Di Maio : "Non tiriamo a campare - con Tria discussione senza dogmi" : "Non vogliamo una Manovra per tirare a campare, ci sono differenze di vedute, vanno appianate. È inutile tirare a campare o si fanno le cose o non vale la pena": lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, commentando da Bruxelles le difficoltà sulla Manovra. Di Maio ha confermato il Consiglio di ministri previsto oggi per approvare la nota di aggiornamento al Def ("Non ho notizie di un rinvio") e ha ...

Il vicepremier Luigi Di Maio detta la linea da Bruxelles rispondendo alle domande dei giornalisti spiega che non è in programma alcun rinvio dell'approvazione del Def, né, tantomeno "Non c'è in programma Nessuna richiesta di dimissioni" del ministro dell'economia Giovanni Tria.

Ecco chi difende davvero Tria dai grilli di Luigi Di Maio : ... "ognuno può avere -ha detto Tria- la sua visione, ma in scienza e coscienza bisogna cercare di interpretare bene questo mandato". Chi stia interpretando e gestendo meglio il mandato di governo fra ...

Mercati ed euro tremano per sorte Tria : muro contro muro con Di Maio sul deficit : Se il pragmatico professore di economia, ago della bilancia tra falchi e colombi delle politiche fiscali in seno alla coalizione del governo giallo verde, dovesse lasciare veramente, il MEF per ora ...

Di Maio e Salvini mettono in conto dimissioni Tria - risfoderano carta Savona - Il Messaggero - : Le indiscrezioni alimentano la probabilità che il ministro dell'economia Giovanni Tria - che non vuole superare la soglia del 2% - decida di rassegnare le dimissioni.