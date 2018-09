Di Maio | sarà manovra del popolo Lega | se Tria non ci sta lo cambiamo

Di Maio : Tria resta al suo posto - sarà manovra del popolo : Sul capo del Tesoro, tuttavia, le tensioni restano: 'Se Tria non è più nel progetto troveremo un altro Ministro dell'Economia', avverte infatti Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ...

Di Maio : 'Senza reddito di cittadinanza M5s non voterà Def. Conte : 'Manovra sarà equa - Italia ha diritto a crescita' : Il vicepremier pentastellato chiede anche un 'atto coraggioso anche sulle pensioni', quota 100 Fornero e risarcimento delle vittime dei crac bancari. Il premier da NY promette aiuti alle persone in ...

Di Maio a Radio Capital 'Sul deficit il tetto dell 1 - 6 sarà sforato. Decreto per Genova oggi al Quirinale' : 'Autostrade è responsabile del crollo del Ponte Morandi a Genova, per questo non parteciperà alla ricostruzione. La relazione della Commissione di indagine ci apre una prateria per la revoca della ...

"Con la Quota 100 le pensioni saranno minori". Scontro Fornero-Di Maio : L'ex ministro: "Con la controriforma il governo crea nuovi poveri". Il vicepremier: "Ha ancora il coraggio di parlare". Ma...

Manovra - avanti su quota 100 e reddito di cittadinanza. Di Maio : «Sarà solo per gli italiani» - Ma così si rischia l'incostituzionalità : «Toglietevi dalla testa i numerini e pensate ai cittadini». Il ministro Giovanni Tria naturalmente non può accogliere l'invito di Luigi di Maio, ma la frase è significativa dello stato di tensione sui ...

Reddito di Cittadinanza : Di Maio - Salvini l'alleanza si fortifica : 'Non sarà per tutti' : Reddito di Cittadinanza: un tema su cui potenzialmente i rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle potevano farsi roventi. Gli ultimi sviluppi ed espressione di vedute sulla vicenda raccontano, però, come un elemento del programma molto caro ai pentastellati potrebbe diventare una "pillola" non troppo amara per i seguaci del Carroccio. Le dichiarazioni del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio raccontano come il suo ...

