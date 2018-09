Di Maio-Salvini - intesa deficit/Pil al 2.4% : ?10 miliardi al reddito e via la Fornero «È la manovra del cambiamento» : «Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento». Lo afferma i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Via...

Salvini e Di Maio piegano Tria Def - il deficit/Pil fissato al 2 - 4% : "Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento". Matteo Salvini e Luigi Di Maio, poco dopo le ore 21 di giovedì 27 settembre, annunciano l'intesa faticosamente raggiunta sulla nota di aggiornamento al Def, dopo una giornata ad altissima tensione...

Manovra - deficit-Pil al 2 - 4% : passa la linea Di Maio-Salvini - Tria cede ma non si dimette : Il braccio di ferro all'interno del governo M5s-Lega, in queste ore che precedono il Consiglio dei ministri, sul cui tavolo questa sera arriverà la Nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e di finanza, è stato su un numeretto, o meglio su una percentuale: quella che fotografa il rapporto tra deficit e Pil...

Intesa a 2 - 4% del Pil - Salvini e Di Maio : «Manovra del popolo - povertà finita» Cosa succede se l’Italia aumenta la spesa : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Salvini-Di Maio - raggiunta l'intesa : Tria si arrende - rapporto deficit/pil al 2 - 4% : Alla fine il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dovuto cedere : nella tarda serata di oggi 27 settembre, mentre il Consiglio dei ministri sul Def partiva con oltre un'ora di ritardo per il protrarsi del vertice informale ...

Manovra - Salvini e Di Maio soddisfatti : c'è accordo sul 2 - 4% di deficit : C'è anche il consenso del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. In una nota Di Maio ha dichiarato: …

Braccio di ferro nel governo sul Def - Di Maio e Salvini assediano Tria : M5s e Lega fanno muro ed è battaglia sul deficit con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sotto assedio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio consolidano l’asse, non arretrano difendendo la necessità di approvare le misure annunciate e lanciano un messaggio chiaro al responsabile del Tesoro: «Dovrà per forza di cose cedere»....

Def - si disegna la manovra. Tria : deficit al 2 - 1%. Ma per Di Maio e Salvini non basta : Lega e M5S premono per ottenere fino al 2,4-2,5%. In corso vertice di governo, poi il Consiglio dei ministri Def, spunta bozza in Pdf. Pensioni quota 100 "con restrizioni"

Def - scontro sul deficit : Tria propone il 2 - 1% - Di Maio e Salvini chiedono di più : All'incontro, presieduto dal premier Giuseppe Conte, appena rientrato dagli Stati Uniti, partecipano tra gli altri il ministro dell'economia, Giovanni Tria, i vicepresidenti del consiglio, Luigi Di ...

Il potere magico che Salvini ha e Di Maio no : Se fossero eredi di una dinastia regia, sarebbero Matteo il Performativo e Luigi il Fàtico. Siccome però sono eletti dal popolo, quasi nessuno dei loro sostenitori sa di averli votati perché incarnano ciascuno una funzione estrema del linguaggio. Salvini piace perché è un politico che, ciò che dice,

Manovra - Salvini-Di Maio a Tria : “Se non ti piace - au revoir” : Nessuno invoca i forconi contro il Ministro Tria, eppure il nocciolo di tutti i ragionamenti nei Palazzi, e a mezza bocca nelle dichiarazioni alla stampa, è questo: “Se Tria non è più nel progetto, lo cambiamo.” Un monito importante, perché il capo di Via XX Settembre Segui su affaritaliani.it