Di Maio-Salvini | intesa deficit Pil al 2 4% | 10 miliardi al reddito e via la Fornero ' È

Di Maio su Salvini : “Stare lontano da Berlusconi gli conviene” : Il leader dei 5 stelle parla di Matteo Salvini Il vicepresidente del Consiglio parla anche dei suoi alleati di governo della Lega: “Credo gli faccia bene stare lontano da Berlusconi perché quando era con Berlusconi stava sotto il 20%”. Ma Di Maio non nasconde le divisioni su alcuni temi, come la ricostruzione del Ponte Morandi: “Sul tema di Autostrade non la pensiamo allo stesso modo. Ci sono visioni differenti ma siamo tutti d’accordo che ...

Nota al Def - Di Maio e Salvini forzano Tria : deficit/pil al 2 - 4%. “10 miliardi per il reddito a 6 - 5 milioni di persone” : L’intesa è arrivata poco dopo le 21, alla fine di un lungo pomeriggio di stallo in attesa del consiglio dei ministri convocato alle 20 per varare la Nota di aggiornamento al Def e slittato di oltre un’ora. Il deficit nel 2019 salirà al 2,4% del pil, il livello chiesto dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e rispetto al quale il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha cercato per giorni di fare argine fissando il tetto ...

