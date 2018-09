Di Maio | «Non tiriamo a campare | una manovra per il popolo e non per i potenti»

Governo - Di Maio : "Non tiriamo a campare" : 10.20 "Nessuna richiesta di dimissioni" del ministro dell'Economia, Tria.Lo ha detto il vicepremier Di Maio, a Bruxelles. "Sarà una manovra del popolo coraggiosa" dove "non ci si impicca a un numero o un altro", ha aggiunto. "Quel che non vogliamo fare è scrivere nel Def cose non vere", ha continuato. "Le cose si fanno o non si fanno. Ci sono delle divergenze da superare.E' inutile tirare a campare come Governo".E poi "Il Cdm è oggi", "non ci ...

Di Maio Non chiede le dimissioni di Tria. "Discutiamo - ma è inutile tirare a campare" : "Un messaggio per tutti gli italiani da Bruxelles! nessuno ci impedirà di fare la manovra del popolo". Le divergenze con il ministro dell'Economia non porteranno a una rottura, secondo Luigi Di Maio. M5S non chiede le dimissioni di Giovanni Tria, proprio mentre Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, intervistato da Agorà, sottolinea che "se Tria non è più nel progetto, troveremo un altro ministro ...

Rai - Alessandra Moretti non ci ha capito niente : 'Inciucio tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio' : Ma tant'è, i democrat ci hanno abituato a capire ben poco di politica. E al coro che grida all'Inciucio non poteva ovviamente non unirsi anche Alessandra Moretti , che rilanciando un'immagine con le ...

Non solo la povertà - ecco tutte le cose che Di Maio vuole eliminare : Di Maio ieri ha parlato con il Ragioniere dello Stato. Senza dirlo a Salvini (e a Conte che è abituato, con rispetto parlando). Subito si è deciso di sospendere il Mondiale di volley maschile che è in corso in questi giorni. Per la prima volta nella storia una competizione mondiale viene sospesa a m

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 settembre : Di Maio e Salvini : “Deficit al 2 - 4%”. Tria non ci sente : In manovra “Il deficit sia al 2,4%”. Alleati all’attacco ma Tria non cede Scontro totale – Di Maio e Salvini indicano l’obiettivo definitivo ma non c’è accordo col Tesoro, che avverte: “I mercati reagiranno” di Carlo Di Foggia Disordine dei giornalisti di Marco Travaglio Oltre 10 anni fa, quando non c’erano né il Fatto né i 5Stelle e Casalino lavorava a Telenorba, mi chiama Gianroberto Casaleggio, animatore con Beppe Grillo del ...

Paolo Becchi - la drammatica verità su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Non possono governare l'apparato' : Salvini sta dimostrando di saper essere un leader carismatico, di saper parlare direttamente alla gente, facendo un uso efficace e spregiudicato dei social network e dei mezzi di comunicazione ...

"Non sforate" - "No lezioni" : lite Moscovici-Di Maio : Botta e risposta durissimo tra il commissario Ue Moscovici e il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Il commissario agli Affari Economici di fatto mette nel mirino il nostro Paese e in un colloquio con la Stampa tra le righe detta la linea per la manovra che il nostro governo si appresta a varare: "Quando sento fare paragoni con la Francia, dico che non reggono. Il 2,8% di Parigi non è il punto. Il punto è il deficit strutturale e per ridurlo ...

Di Maio bacchetta Moscovici : 'Non può dirci cosa fare sulla Manovra' : "Moscovici è il commissario europeo per gli Affari Economici e Finanziari, questo non gli dà il diritto di dire all'Italia, Paese sovrano, cosa deve fare con i suoi soldi. L'unico obbligo è quello del ...

Manovra - Di Maio insiste sul 2%. Tria non molla : "Ho giurato per interesse della nazione" : Il ministro dell'Economia conferma il reddito di cittadinanza, "ma senza etichette", e rinvia il taglio Irpef