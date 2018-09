Di Maio | L’Italia entra ufficialmente nel blockchain

Di Maio è andato in Cina a collegare l’Italia alla Via della Seta : L’accordo con la Cina sulla partecipazione italiana alla Belt and Road Initiative, la nuova Via della Seta, potrebbe vedere entro la fine dell’anno la chiusura dei negoziati, ma prima occorrerà risolvere con il governo cinese “alcune questioni che per noi sono dirimenti”. Luigi Di Maio prosegue nella sua diplomazia personale e sbarca a Chengdu, nel sud-ovest della Cina, dove si trova in missione ...

Luigi Di Maio : “Non esiste neanche lontanamente ipotesi uscita dell’Italia dalla Ue” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in una intervista a El Mundo torna a parlare di Europa: "Gli egoismi dei vari Stati membri dovrebbero essere messi da parte, almeno in presenza di fenomeni incontrollabili che riguardano tutto il Continente". E sull'economia dice: "Non possiamo permetterci di avere un’altra situazione come quella verificatasi in Grecia".Continua a leggere

Macron copia Di Maio e lancia il “reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia : Macron copia Di Maio e lancia il “reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia Ha detto Macron: “Questa soglia… L'articolo Macron copia Di Maio e lancia il “reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia proviene da Essere-Informati.it.

Finanziaria - Moscovici : “L’Italia deve avere bilancio credibile”. Di Maio : “Manovra coraggiosa ma conti in ordine” : A un mese dal varo della legge di bilancio sale la tensione nell’esecutivo pentastellato, con i 5 Stelle in pressing sul ministro dell’Economia Giovanni Tria perché in manovra sia inserito come previsto l’avvio del reddito di cittadinanza. “Non transigerò, su questo Tria ci deve ascoltare”, ha detto a Radio Anch’io il ministro per il Sud Barbara Lezzi ripetendo che, come ha avvertito il vicepremier e ministro ...

Anticorruzione - Bonafede : “Legge in cdm entro la settimana”. Di Maio : “Cari corrotti non ammorberete più l’Italia” : “Lavoriamo per essere pronti per portare il ddl Anticorruzione già giovedì 6 settembre in Consiglio dei ministri. Anche se non sappiamo se la riunione si terrà già dopodomani o venerdì”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intercettato dai cronisti a Montecitorio, ha confermato che il provvedimento sarà affrontato in cdm entro la settimana. Già ieri il testo era stato presentato, ma non si era arrivati a un voto. In questi ...

Manovra economica. L’Europa a Salvini e Di Maio : “L’Italia non può lamentarsi” : Un avviso a grillini e leghisti da parte dell’Unione Europea: Roma non può venire meno agli impegni presi in materia

Ue - ira di Oettinger : «L’Italia non versa 20 miliardi - ma 3 (netti). È una farsa» Ecco cosa ha detto Di Maio : il video : La risposta del Commissario Ue alle minacce del governo di tagliare i fondi: «Roma non versa affatto 20 miliardi l’anno, ma 3 netti». E anche da Merkel arrivo lo stop ai ricatti

Commissione Ue contro Luigi Di Maio : “Che farsa. Ma quali 20 miliardi all’anno - l’Italia al netto ne versa solo 3” : Il commissario Ue al Bilancio, Günther Oettinger, replica alle minacce del vicepremier Luigi Di Maio: "É ora di correggere le cifre sbagliate. l’Italia non versa affatto 20 miliardi di euro l’anno all’Ue, ma tra i 14 e i 16 circa. Se si sottraggono a questi i contributi che arrivano al Paese per i programmi di coesione, la ricerca o le infrastrutture, resta un contributo netto di 3 miliardi l’anno".Continua a leggere

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Noi stiamo difendendo l’Italia. Salvini non deve dimettersi” : Per Luigi Di Maio, Matteo Salvini ha ragione e non deve dimettersi. In un'intervista concessa a La Stampa, il vicepremier del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: "Il Caso Diciotti è stato un chiaro segnale al mondo per dire che l'Italia fa sul serio sulla redistribuzione dei migranti. E i giorni passati per risolvere il Caso sono serviti a trovare la soluzione migliore per chi era a bordo".Continua a leggere

Di Maio non sa quanto l’Italia versa all’Unione Europea ogni anno : Ha citato una cifra sbagliata ed esagerata, e non è il primo a farlo The post Di Maio non sa quanto l’Italia versa all’Unione Europea ogni anno appeared first on Il Post.

Ponte Morandi - Di Maio : “Chi non vuole revocare concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio cadavere” : “Il governo non ha fatto dietrofront, al contrario: sta accelerando. Chi non vuole la revoca delle concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio cadavere”. A dirlo, ospite di Luca Telese e David Parenzo a In Onda, su La7, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Video La7 L'articolo Ponte Morandi, Di Maio: “Chi non vuole revocare concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Pronti a revocare concessione ad Autostrade per l’Italia”. Toninelli : “Nostro primo passo” : “Siamo pronti a revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia”. A dirlo, a Genova, è Luigi Di Maio. Il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ribadisce: “È il primo atto che prenderemo”. L'articolo Ponte Morandi, Di Maio: “Pronti a revocare concessione ad Autostrade per l’Italia”. Toninelli: “Nostro primo passo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ponte Morandi - Di Maio : “Responsabile è Autostrade per l’Italia - si dimettano i vertici. Gestione può passare allo Stato” : “I responsabili hanno un nome e un cognome e sono Autostrade per l’Italia. Dopo anni che si è detto che le cose dai privati sarebbero state gestite molto meglio, ci troviamo con uno dei più gradi concessionari europei che ci dice che quel Ponte era in sicurezza. Queste sono scuse. Autostrade deve fare la manutenzione e non l’ha fatta. Prima di tutto si dimettano i vertici“. A dirlo, il ministro e vicepremier Luigi Di Maio, ...

Di Maio : “A me la tragedia di Marcinelle insegna che non dobbiamo emigrare dall’Italia” : Di Maio ieri sera è intervenuto sulla strage di Marcinelle, dopo che il ministro Moavero aveva accostato i migranto di oggi agli italiani che emigravano nei secoli scorsi: "la riflessione che suscita in me Marcinelle è che non bisogna partire. Non bisogna emigrare e dobbiamo lavorare per non far più emigrare i nostri giovani. Il mio pensiero va a loro quando penso a tragedie come questa".Continua a leggere