Di Maio e la resa dei conti - oggi un vertice con Lega - Conte - Tria e tecnici : “Manovra per il popolo!” : Il vicepremier punta dritto sul Def in Cdm: «Nessuna richiesta di dimissioni per Tria, non ci impicchiamo ai numeri» «Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni» per il ministro dell’Economia Giovanni Tria: lo chiarisce Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Bruxelles. «oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro Tria, Conte e i tecnici, faremo le ultime valutazioni in vista del ...

Luigi Di Maio - Sallusti smaschera la presa in giro del grillino : come fanno i furbi con i soldi degli italiani : I nodi irrisolti di questo governo arriveranno prestissimo al pettine, per esempio con la prossima manovra di Bilancio. Alessandro Sallusti sul Giornale ironizza sul maxistipendio concesso al ...

Chiusure domenicali - Forza Italia : Di Maio surreale - da noi Ddl per libertà d'impresa : Di Maio vorrebbe tornare indietro di quasi dieci anni: regolamentare e imporre Chiusure alle attività commerciali proprio nel momento in cui l'economia Italiana deve essere rilanciata». Lo ha detto ...

PONTE MORANDI - DI Maio : “AUTOSTRADE AVRÀ UNA BRUTTA SORPRESA”/ Ultime notizie Genova - da procura ok a sensori : Crollo PONTE MORANDI: 2 gli incidenti probatori. Ultime notizie, sensori in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:36:00 GMT)

Di Maio sul ponte di Genova : Brutta sorpresa in arrivo per Autostrade : Per gli alloggi agli sfollati è scontro fra il presidente della Regione Liguria Toti e il ministro Toninelli. Si è dimesso uno dei tecnici del ministero, indagato dalla procura, faceva parte della ...

Ponte Morandi - Santoro indagato lascia la commissione. Di Maio : "Brutta sorpresa in arrivo per autostrade" : Le dimissioni arrivano dopo che anche il suo nome è finito nella lista degli indagati. Il vicepremier da Bari: "Io non...

Ponte Morandi - Di Maio : “Autostrade avrà una brutta sorpresa nei prossimi giorni” : “Autostrade avrà un’altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il Ponte a chi lo ha fatto crollare”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti durante una visita alla Fiera del Levante di Bari. “Per quanto ci riguarda il Ponte Morandi lo deve ricostruire un’azienda di Stato come Fincantieri, perché – ha sostenuto Di ...

Genova - Di Maio annuncia : 'Nei prossimi giorni altra brutta sorpresa per Autostrade' - : ... Conte: 'Sarà seria e coraggiosa, reddito di cittadinanza e riforma del fisco i due pilastri' 8 settembre 2018 La lettera di un insegnante a Matteo Salvini: 'Caro ministro, io farò politica in classe'...

Ponte Morandi - Santoro indagato lascia la commissione. Di Maio 'In arrivo brutta sorpresa per Autostrade' : Le dimissioni dell'ingegnere Bruno Santoro dalla commissione ispettiva del ministero dei Trasporti sul crollo del Ponte Morandi sono state formalizzate dopo che anche il suo nome è finito nella lista ...

Ponte Morandi - Santoro indagato lascia la commissione. Di Maio : "In arrivo brutta sorpresa per Autostrade" : Toninelli annuncia l'avvio di una mappatura delle criticità nelle infrastrutture di tutta Italia. Domani la Procura dovrebbe autorizzare l'installazione di sensori per controllare la stabilità dei monconi e consentire agli sfollati di recuperare le loro cose negli appartamenti