Di Maio e i ministri M5S acclamati dalla folla si affacciano al balcone di Palazzo Chigi

I ministri M5s a consulto in notturna con Di Maio sulla manovra : Roma, 25 set., askanews, - Si terrà stasera una riunione dei ministri M5s sulla manovra economica. È quanto si apprende da fonti di governo. All'incontro convocato dal vicepremier Luigi Di Maio non ...

Di Maio vede ministri M5s su Def : ANSA, - ROMA, 25 SET - Ore di contatti continui, nel governo, in vista del varo alla nota di aggiornamento del Def. E, a quanto si apprende, questa sera il vicepremier Luigi Di Maio riunirà i ministri ...

Di Maio è contro i Voli di Stato? Allora li vieti a premier e ministri - altrimenti è solo una sceneggiata mediatica : Se il ministro Di Maio tiene così tanto a ridurre gli sprechi legati agli spostamenti aerei dei ministri, ha una soluzione molto efficace a portata di mano. Di certo, molto più efficace che volare "a scrocco" in business class per poi vantarsi di volare in economy. Abolisca tout court i Voli di Stato per i componenti del Governo. Impedisca al presidente del Consiglio e agli altri ministri di continuare a utilizzare gli aerei del ...

Mancano Conte e Di Maio - il consiglio dei ministri slitta a lunedì : Il consiglio dei ministri si terrà lunedì. slittano così i decreti sicurezza e immigrazione. La scelta, spiegano dal Viminale, si è resa necessaria per la Contemporanea assenza del premier Conte e del ...

Lettera aperta ai ministri Salvini e Di Maio : ... mi permetto di scrivere questa Lettera aperta da cittadina italiana da sempre impegnata tra la gente meno fortunata, quella gente che un tempo era la media borghesia , motore della nostra economia, ...

Legge di bilancio - il braccio di ferro dei ministri con Tria. Di Maio : “Piena fiducia - ma governo serio mantiene le promesse” : Tutti tormentano Tria, tutti difendono Tria. La volontà dei partiti di maggioranza di avviare tutt’e tre le riforme-cardine del contratto di governo – reddito di cittadinanza, flat tax, riforma della Legge Fornero – finisce contro il muro dei conti che il ministro dell’Economia e provoca un nervosismo nell’esecutivo, anche con fughe in avanti e rallentamenti. Uno scenario consueto per tutti i governi e per tutte le ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Faremo esposto per danno erariale a Corte dei Conti contro ex ministri. Paghino di tasca propria” : “Nei prossimi giorni presenteremo un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti. Il nostro obiettivo è che tutti i ministri che hanno autorizzato, chiudendo gli occhi, questa gestione da parte di Autostrade Paghino di tasca propria”. Lo annuncia a In Onda (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che commenta anche il piccolo incidente dell’ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, il quale ieri, al ...

Anticorruzione - la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri con Conte - Di Maio e Bonafede. Segui la diretta : conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge Anticorruzione. Ecco la diretta L'articolo Anticorruzione, la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri con Conte, Di Maio e Bonafede. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Autostrade - Di Maio : 'Denunceremo gli ex ministri per danno erariale' : 'Paghino di tasca propria chi ha rinnovato la concessione' dice il vicepremier che dal blog dei Cinquestelle ha poi chiesto alla famiglia Benetton, di pubblicare i nomi dei politici e dei giornali ...

Autostrade - Minniti : “Di Maio contro ex ministri? Parli con Salvini che votò la concessione. Io sono per la revisione” : L’ex ministro dell’Interno Marco Minniti parla del crollo del ponte Morandi durante la trasmissione InOnda (La7) e replica alle accuse del vicepremier Luigi Di Maio che ha chiamato in causa gli ex ministri: “Faccia una cosa più semplice. Parli con l’altro vicepremier che quelle concessioni le votò” L'articolo Autostrade, Minniti: “Di Maio contro ex ministri? Parli con Salvini che votò la ...

Ponte Morandi - i guadagni segreti di Autostrade. Di Maio : faccio causa agli ex ministri : Rendimenti garantiti ai concessionari anche oltre il 10% Toninelli: "Autostrade paghi, noi ricostruiamo". Renzo Piano dona progetto