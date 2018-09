Di Maio - 10 mld per reddito cittadinanza : ANSA, - ROMA, 27 SET - "Ci sono 10 miliardi per il reddito di cittadinanza" , una misura con la quale "restituiamo un futuro a 6,5 milioni di persone". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al ...

Tasse - Macron lancia mega taglio fiscale da 25 mld. Di Maio : facciamo come loro : Il governo di Parigi vara una finanziaria che prevede un aumento temporaneo, per ragioni tecniche, del rapporto deficit/pil, che calerà all’1,4% nel 2020 e allo 0,3% nel 2022....

Tasse - Macron lancia mega taglio fiscale da 25 mld. Di Maio : facciamo come loro : Il governo di Parigi vara una finanziaria che prevede un aumento temporaneo, per ragioni tecniche, del rapporto deficit/pil, che calerà all’1,4% nel 2020 e allo 0,3% nel 2022....

Riforma pensioni e LdB2019 : per Di Maio senza 20 mld all'Ue si può fare quota 80 o 90 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 25 agosto 2018 registrano la dura reazione del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio in merito alla rigidita' dell'Europa ed alla mancanza di solidarieta' sul caso della nave Diciotti. Tanto che si arriva ad ipotizzare uno stop ai fondi UE, con la conseguenza che secondo il Vice Premier si potrebbe finanziare il superamento della Fornero con una quota 80 o 90 [VIDEO]. Nel frattempo il Presidente di ...

Diciotti - Di Maio e Salvini dopo il 'no' di Bruxelles : "Pronti a tagliare i 20 mld" : Gelo totale tra Italia e Unione Europea. dopo la fumata nera arrivata da Bruxelles per il ricollocamento dei 150 migranti ancora a bordo della Nave Diciotti, ci sono state reazioni ferme da parte del Governo. Il Premier Conte ha commentato la decisione attraverso la propria pagina di Facebook, accusando l'UE di "trascolorare in ipocrisia, tra parole e fatti" ed anche che l'Italia a questo punto "trarrà le conseguenze e, d’ora in poi, si farà ...

Di Maio : Ue ci volta spalle - stop 20 mld : "Lo dico da capo politico di M5S,visto che la Ue non rispetta i patti e non adempie ai suoi doveri, noi come forza politica non siamo più disposti a dargli i 20 mld all'anno che pretendono", ha ...

Di Maio : Ue ci volta spalle - stop 20 mld : 19.42 Di Maio insiste:stop contributi all'Ue. "Lo dico da capo politico di M5S,visto che la Ue non rispetta i patti e non adempie ai suoi doveri, noi come forza politica non siamo più disposti a dargli i 20 mld all'anno che pretendono", ha scritto su Fb. "Oggi la Ue ha deciso di voltare le spalle all'Italia ancora una volta.Han no deciso di fregarsene dei principi di solidarietà e responsabilità, a questo punto l'Italia deve prendersi in ...