Destiny 2 | la nuova attività Trono Infranto premia i giocatori con un arco esotico

Nuova modalità PvP per Destiny 2 in arrivo il 25 settembre - i dettagli : È un periodo indubbiamente florido questo per Destiny 2, lo sparatutto in salsa Sci – Fi curato dai ragazzi di Bungie, che con la Nuova espansione I Rinnegati (qui trovate la nostra recensione) è riuscita a dare Nuova verve alla saga, dopo una prima annata che non ha di certo entusiasmato i fan. Nonostante alcune problematiche riscontrate negli ultimi giorni (a cui gli sviluppatori stanno prontamente ponendo rimedio, ndr), la community ha ...

Destiny 2 dona nuova vita agli shader - la mossa di Bungie in vista de I Rinnegati : È ormai soltanto una questione di ore prima che Destiny 2 torni a solcare nuovamente la cresta dell'onda videoludica: la nuova espansione I Rinnegati è infatti pronta a fare il suo esordio a partire da domani, 4 settembre, e la curiosità dei fan della serie è indubbiamente tanta. Non è stato un primo anno memorabile per il titolo curato dai ragazzi di Bungie, che sono in sostanza chiamati a un vero e proprio riscatto, un cambio di marcia che ...