Dentix arriva a Guidonia apre la sua 1° clinica nel Lazio

romadailynews

: Dentix arriva a Guidonia e apre la sua 1° clinica nel Lazio - informazionecs : Dentix arriva a Guidonia e apre la sua 1° clinica nel Lazio -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Roma –, l’azienda leader nel settore della cura dentale,la sua primaad alta specializzazione a, con l’assunzione di 10 professionisti del territorio. L’inaugurazione del centro che avrà sede in via Roma 140, nell’edificio dove prima sorgeva l’ex banca UniCredit in uno spazio su un unico piano di 280 mq, si terrà martedì 2 ottobre. Con la prima apertura neldiventano 40 i centri avviati in tutta Italia per un totale di 410 nuovi posti di lavoro creati. La, come previsto dal modello, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20 e garantirà ai pazienti la prima visita senza impegno e controlli gratuiti ogni sei mesi, per sempre, con uno staff selezionato in cui il Direttore Sanitario si occuperà del coordinamento del lavoro degli odontoiatri con l’obiettivo di soddisfare ogni richiesta anche grazie all’utilizzo di macchinari ...