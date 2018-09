Dekra - A Bombassei il Road Safety Award 2018

quattroruote

(Di giovedì 27 settembre 2018) Va al patron di Brembo, Alberto, il, il premio assegnato dalla multinazionale tedesca, attiva nei settori della mobilità, industriale e della formazione, con una presenza in oltre 50 paesi e oltre 35.000 dipendenti e da sempre impegnata sul fronte della sicurezza non solo stradale. Si tratta della prima edizione di un riconoscimento che viene conferito a società o personaggi che abbiamo sviluppato unazione significativa con risultati comprovati nella ricerca sulla sicurezza stradale o che abbiano effettuato investimenti significativi in questo campo anche sotto il profilo della formazione dei giovani, per quello che riguarda sia i veicoli sia le infrastrutture, o che abbiano realizzato prodotti allavanguardia.La sicurezza prima di tutto. "Abbiamo deciso di istituire questo premio, perché riteniamo importante che unazienda come la nostra, ...