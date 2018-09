Deficit 2.4 - economia reale cresce La verità sul Def. L'analisi : C’e’ qualcosa di surreale nella discussione sulla legge di bilancio. Gia’ quando si parlava del 3% come di un totem magico io ed altri colleghi ci chiedevamo perche’ tre e non qualche numero piu’ “universale “, per esempio, per i keynesiani avrebbe potuto essere pi greco o addirittura due pi greco , e per i rigoristi , che so la “e” di Nepero o addirittura la costante di Plack Segui su ...

Spread - mutui ed economia reale : cosa accadrebbe con il Deficit al 2 - 4% : Preoccupano gli effetti sul lungo periodo: secondo molti esperti fare più deficit rischia di innescare una spirale negativa...

Economia : Di Maio a 'Il Fatto Quotidiano' - reddito in Deficit - pace fiscale minima e manette agli evasori : Roma, 24 set 09:14 - , Agenzia Nova, - Il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano" non arretra, anzi: "Nella viscere... , Res,

Economia : Bagnai a 'La Verità' - ai mercati il Deficit del 2 per cento va benissimo : Roma, 24 set 09:18 - , Agenzia Nova, - Alberto Bagnai, senatore leghista e presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama, ha ricevuto , anche, l'incarico di interloquire... , Res,

Pil su - Deficit e pressione fiscale giù. L'economia prima dell'èra gialloverde : L'Istat ha rivisto al rialzo la crescita del pil per il 2017. Una variazione piccola, dello 0,1 per cento, che fa segnare per l'anno scorso un +1,6 per cento. Sulla base dei nuovi dati, l'Istat ha quindi rilevato che il pil nel 2016 è cresciuto dell'1,1 per cento, con un revisione al rialzo di 0,2 p

Manovra - Di Maio contro Tria "Sì a un po' di Deficit"/ Ultime notizie - il ministro dell’economia è accerchiato : Manovra Economica, Di Maio dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 priorità". Pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Economia : Tria punta a Deficit/PIL 2019 sotto il 2% : Secondo due fonti governative citate da Reuters, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il rapporto deficit/PIL 2019 sotto il 2%, 1,8-1,9 per cento,. Tria, per raggiungere l'obiettivo, dovrà aver ragione delle istanze di entrambi i partiti di governo,...