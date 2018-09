Def | via al vertice di governo Bozza | condono per cartelle fino a 100mila euro

Al via il vertice a palazzo Chigi - cruciale per il Deficit - : Roma, 27 set., askanews, - E' iniziato a palazzo Chigi il vertice di governo, cruciale per stabilire la soglia di deficit per il prossimo anno e a cui sono legate le sorti del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Presenti il premier, Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Tria e …

Deficit 2019 all'1 - 8% - possibili nuovi margini di bilancio. Via al fisco verde : Complice anche la recente revisione dei conti pubblici operata dall'Istat, i margini di manovra sul bilancio pubblico per il 2019 si allargano leggermente. Anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e i tecnici del Tesoro, tanto vituperati dal Movimento 5 Stelle, si sarebbero ormai convinti che un Deficit intorno all'1,8% del prodotto interno lordo potrebbe consentire, il ...

La Francia dà il via a un maxi-taglio delle tasse : “Deficit-Pil al 2 - 8%”. Di Maio : “Noi siamo uno Stato sovrano come loro” : Il governo della Francia prevede per l’anno prossimo un taglio delle tasse pari a 24,8 miliardi di euro, nel tentativo di dare impulso all’economia e creare più posti di lavoro. Per finanziare la misura, il deficit pubblico del Paese dovrebbe aumentare dal 2,6 per cento del Pil di quest’anno al 2,8 per cento l’anno prossimo, comunque sotto al 3 per cento. Le misure per il 2019 sono basate su una previsione di crescita stimata all’1,7 per ...

Commissione Ue Deferisce Varsavia per tutela indipendenza Corte suprema : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES - Nel lungo braccio di ferro con la Polonia, per via di scelte ritenute in violazione dei diritti fondamentali dell'Unione, la Commissione europea ha annunciato ...

Defrel e Piatek capocannonieri di Serie A 27 anni dopo Vialli e Aguilera : La Genova che sorride lo fa anche grazie allo sport, e a facce che non ti aspetti. Non molti potevano ipotizzare che dopo 4 giornate la classifica marcatori l'avrebbero guidata loro: Gregoire Defrel, ...

La quasi unanimità dei lavoratori Ilva ha dato il via libera Definitivo ad ArcelorMittal : Il 94 per cento dei voti favorevoli che col referendum di Taranto arriva all'accordo per l'Ilva, dà il definitivo via libera all'ingresso della multinazionale Arcelor Mittal nella fabbrica siderurgica,...

Fermo. Servizio sollievo di Via del Bastone : approvato il progetto Definitivo del completamento dei locali : Teatro - Coro - Scenografia - Informatica - Fotografia ecc., , organizzazione di uscite e gite, partecipazione a spettacoli ed eventi, organizzazione di attività estive, attività di domiciliarità ...

Impastato - Subranni archiviato e prescritto : “A mio carico non è stato raccolto alcun elemento Definitivo” : “A mio carico non è stato raccolto alcun elemento definitivo”. A parlare è Antonio Subranni, il generale dei carabinieri in pensione che ha visto archiviare la sua posizione nell’inchiesta per il depistaggio delle indagini sull’omicidio di Peppino Impastato. Nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Walter Turturici, ha archiviato l’indagine a quarant’anni dall’assassinio ...

Nina Moric deve risarcire Belen Rodriguez - la Definì ‘viado’ : Nina Moric, accusata di diffamazione aggravata per avere definito ‘viado’ la showgirl argentina Belen Rodriguez in un’intervista alla trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ nel settembre 2015, è stata condannata a duemila euro di risarcimento dei danni e 600 euro di multa. Il giudice monocratico della decima sezione penale del Tribunale milanese, oltre a condannare l’imputata al pagamento delle spese ...

Teatro del Giglio : al via la vendita di Zapping e pacchetti preDefiniti per la stagione 2018/2019 : Sei le intersezioni tra gli spettacoli individuate per la stagione 2018-2019: A, Otello " The deep blue sea Piccoli crimini coniugali " Golden Days; B, Suor Angelica/Gianni Schicchi " Ultimo ...

Calenda : «Muoviamoci - l'Italia rischia il Default. Dialogare con Di Maio? È da sconfitti» : Non si tratta di un cambiamento di nome: è necessario un cambiamento di offerta politica e di modo di fare politica. Dobbiamo far nascere il nuovo movimento progressista italiano, un`area larga con ...