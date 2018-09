: #Def, fonti governo: clima buono. Verso intesa - TgLa7 : #Def, fonti governo: clima buono. Verso intesa - MediasetTgcom24 : Def, raggiunta l'intesa sul 2,4% del deficit: Lega e M5s soddisfatti #def - Adnkronos : Def, c'è l'intesa: deficit al 2,4% -

La manovra del popolo per la prima volta nella Storia del Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza (ci sono 10mld) e rilancia il mercato del lavoro ("superata Fornero") con la riforma dei centri per l'impiego e un futuro per 6.5mln di persone". Così il vicepremier Di Maio: confermata la pensione di cittadinanza e 1.5 mld per i "truffati delle banche",aggiunge.sul2019 al 2,4%, con l'Ok del ministro dell'Economia Tria. "Tasse giù a 15% per imprese, chiusura cartelle Equitalia", soddisfatto Salvini(Di giovedì 27 settembre 2018)