Def e manovra | Di Maio nega richiesta dimissioni Tria ma avverte | ' Chi è dalla parte dei

Manovra - M5S e Lega spingono per Deficit-Pil al 2 - 4 per cento : ' Siamo un Paese a vocazione mondialista, esportatrice, il nostro Pil e la nostra industria tirano meglio proprio sulle esportazioni, per cui abbiamo interesse a un mondo aperto, un mondo senza dazi, ...

Manovra Economica : si prova a trovare l'accordo su rapporto Deficit/Pil al 2 - 4 per cento : La battaglia per far entrare nella prossima Legge di Bilancio 2019 tutte le riforme cardine dei due partiti firmatari del Contratto di Governo, M5S e Lega, sarebbe ormai alle battute conclusive. Anche perché l'atto prodromico della prossima Manovra Economica, la nota di aggiornamento del Def, arrivera' in Parlamento non più tardi del prossimo 10 ottobre. E i partiti della maggioranza giallo - verde sono pronti al braccio di ferro pur di non ...

Manovra Def - scontro Deficit-Pil/ Ultime notizie - Molinari “Tria possiamo anche cambiarlo” - Di Maio frena : Manovra, Tria vs Di Maio “Deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:48:00 GMT)

Arriva il Def - manovra alla prova dei mercati : ecco le tre date chiave da segnare : ... ai minimi dallo scorso 24 luglio, alla vigilia della presentazione della nota di aggiornamento del Def da parte del governo e dopo che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è tornato ad ...

Governo - battaglia sul Deficit. Di Maio 'Vogliamo manovra del popolo'. Tria sotto assedio. Lega 'Se non è in linea - lo cambiamo' : E smentisce anche di aver chiesto le dimissioni del ministro Tria dell'Economia, Giovanni Tria: 'È in corso una discussione senza dogmi, né paletti e stiamo discutendo per avere il meglio per i ...

Manovra : maggioranza vuole Deficit oltre il 2%. Tria accetta o lascia? : E infatti, la richiesta che i 5 Stelle e la Lega vorrebbero sottoporre al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è quella di allentare i vincoli di bilancio portando il rapporto deficit/Pil al 2,4%. ...

Def - Di Maio : “Vogliamo fare una manovra del popolo. Tria? Nessuna richiesta di dimissioni” : Il vicepremier Luigi Di Maio detta la linea da Bruxelles rispondendo alle domande dei giornalisti spiega che non è in programma alcun rinvio dell’approvazione del Def, né, tantomeno “Non c’è in programma Nessuna richiesta di dimissioni” del ministro dell’economia Giovanni Tria. L'articolo Def, Di Maio: “Vogliamo fare una manovra del popolo. Tria? Nessuna richiesta di dimissioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - sfida sullo sforamento del DeficitLega : "Se Tria non ci sta lo cambiamo" : Per la Manovra del governo si apre una giornata cruciale: ildocumento finanziario che ne fissa le linee sarà oggetto di unvertice di maggioranza in programma nel pomeriggio. Di Maio e i 5 Stelle sfidano il Tesoro: "Portare il deficit al 2,4% del Pil"

Manovra 2019 - tensione di Governo sul Deficit : oggi varo del Def : Giornata campale oggi per il Governo sul campo di battaglia della Manovra 2019. È il fatico giorno in cui si scoprono le carte, perché oggi si deve approvare la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che conterrà obiettivi e misure che compariranno poi in Legge di bilancio. Si attende nella giornata di oggi un Vertice di maggioranza prima del Consiglio dei ministri vero e proprio che dovrà varare la nota di aggiornamento al ...

Manovra - Salvini e Di Maio sfidano Tria sul Deficit. Il ministro al bivio : accettare il diktat o dimettersi : Il ministro ha sottolineato che «questo giuramento lo abbiamo fatto tutti», cioè Conte e l'intera squadra di governo, e che lui lo interpreterà «in scienza e coscienza». Perché il titolare dell'...

Manovra - il Def-day è arrivato. Pressing del M5S su Deficit al 2 - 4% : Il DEF-day è arrivato. Dopo giorni di dibattiti il Governo renderà nota la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, ormai nota come NADEF, su cui si baserà la Legge di Bilancio 2019

Oggi il Governo decide sulla manovra - Di Maio vuole Deficit oltre 2% : La preoccupazione di Forza Italia " Sembra una trattativa da bancarella , più che la legge di Bilancio della terza economia dell'eurozona. Non vorremmo essere nei panni del Ministro Giovanni Tria, ma ...

Manovra - ore decisive nel governo : M5s spinge per un Deficit al 2 - 4% - Tria frena. Cauta la Lega : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra, ...

Manovra - sfida sul Deficit : M5s vuole il 2 - 4% - Lega valuta | Pressing su Tria - nuovo vertice : Per la Manovra del governo si apre una giornata cruciale: ildocumento finanziario che ne fissa le linee sarà oggetto di unvertice di maggioranza in programma nel pomeriggio. Di Maio e i 5 Stelle sfidano il Tesoro: "Portare il deficit al 2,4% del Pil"