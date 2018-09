Def 2019 | ecco le misure previste nell' accordo

Quali sono le misure previste nell'accordo sul Def 2019 - : Un avvio della flat tax, reddito e pensione di cittadinanza, superamento della legge Fornero e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche: questi i principali contenuti dell'accordo

Pensioni e LdB 2019 : verso Deficit al 2 - 4% - critiche tecniche su assegni d'oro : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 settembre 2018 vedono confermare le stime di crescita del rapporto deficit pil, che potrebbe arrivare a superare il 2% al fine di confermare il superamento della legge Fornero e di avviare il redditto e le Pensioni di cittadinanza. Una prospettiva che rischia però di scontrarsi internamente con i propositi del Ministro dell'Economia ed esternamente con i mercati e le istituzioni europee. Nel frattempo ...

Manovra 2019 - tensione di Governo sul Deficit : oggi varo del Def : Giornata campale oggi per il Governo sul campo di battaglia della Manovra 2019. È il fatico giorno in cui si scoprono le carte, perché oggi si deve approvare la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che conterrà obiettivi e misure che compariranno poi in Legge di bilancio. Si attende nella giornata di oggi un Vertice di maggioranza prima del Consiglio dei ministri vero e proprio che dovrà varare la nota di aggiornamento al ...

Pensioni - Quota 100 e reddito di cittadinanza - aggiornamenti LdB 2019 : ricorso al Deficit : I nuovi aggiornamenti sul sistema Pensionistico vedono crescere la possibilita' di ricorrere al deficit al fine di finanziare i provvedimenti di stampo assistenziale e previdenziale, come le Pensioni e gli assegni di cittadinanza [VIDEO]. Nel frattempo dai gruppi dei lavoratori si attende di conoscere quale sara' il contenuto della nota di aggiornamento al Def, in modo da poter fare finalmente chiarezza in merito ai provvedimenti che saranno ...

Deficit 2019 all'1 - 8% - possibili nuovi margini di bilancio. Via al fisco verde : Complice anche la recente revisione dei conti pubblici operata dall'Istat, i margini di manovra sul bilancio pubblico per il 2019 si allargano leggermente. Anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e i tecnici del Tesoro, tanto vituperati dal Movimento 5 Stelle, si sarebbero ormai convinti che un Deficit intorno all'1,8% del prodotto interno lordo potrebbe consentire, il ...

Francia - il bilancio 2019 di Macron : maxi taglio tasse e Deficit al 2 - 8% : Il presidente 40enne è arrivato all'Eliseo con la promessa di scuotere un'economia a suo parere contenuta da eccessive regolamentazioni e leggi sul lavoro rigide. Ma la crescita ha rallentato e ...

Legge bilancio 2019 - Salvini : serve coraggio - Deficit non è problema - : Il vicepremier intervistato dal Corriere della Sera si rivolge a Tria: "A me piacerebbe essere il ministro all'Economia che cambia il passo. Il primo, dopo anni di manovre restrittive, a firmare un bilancio espansivo". Necessari tagli agli sprechi, anche nella sanità

Pallanuoto - Coppa Italia 2018-2019 : i risultati della seconda giornata. Definiti ammessi alla Final Eight ed accoppiamenti dei quarti di finale : E’ andata in archivio la prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto: delineate le altre sei qualificate alla Final Eight, in programma dall’8 al 10 marzo 2019, alla quale erano già ammesse di diritto Pro Recco e Brescia, Finaliste della scorsa edizione. Passano dal Girone A Sport Management e Posillipo, dal Girone B Ortigia e Lazio, e dal Girone C Napoli e Bogliasco. Nel Girone A, che ieri aveva giocato già due giornate, oggi la ...

FIA WEC - Presentato il calendario Definitivo della stagione 2018/2019 : ...Le Mans and the Macau GT event which is a bonus for both competitors and fans of endurance racing around the world." The FIA WEC 2019-2020 calendar will be submitted to the FIA World Motor Sport ...

Legge di Bilancio 2019 : Di Maio apre all'ipotesi di un Deficit più pesante del 2% : Entro 10 giorni il Governo M5S - Lega dovra' presentare la nota di aggiornamento al Def, il documento di economia e finanza, e i lavori sulla Legge di Bilancio 2019 [VIDEO] entreranno nel vivo. Ma, in questo momento, a tenere banco è lo scontro velato tra i due Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini da una parte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria dall'altra. Di Maio dopo le forti dichiarazioni dei giorni scorsi ha corretto il tiro e ...

Vasco Rossi ha scritto la Definizione di 'spericolato' per il dizionario Zingarelli 2019 : Nel corso degli anni, il vocabolario della lingua italiana ha invitato diversi esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dello sport e del costume italiani a sperimentarsi ...

Legge di Bilancio 2019 - Di Maio : 'Sì a un po' di Deficit' - : Il vicepremier, dopo il pressing sul ministro dell'Economia, ha detto di avere "fiducia nel gioco di squadra". Di Maio ha poi ribadito che flat tax, reddito di cittadinanza e superamento della Legge Fornero saranno nella manovra

Nello Zingarelli 2019 la lingua italiana reinterpretata da personalità note : Vasco scrive la Definizione di 'spericolato' - Bebe Vio di 'sogno' : Vasco Rossi è l'autore della voce "spericolato" Nello Zingarelli 2019. E chi, se non il rocker che nel 1983 cantava al Festival di Sanremo "Voglio una vita spericolata, una vita come quelle dei film", poteva scrivere questa "definizione d'autore" per la nuova edizione del Vocabolario della lingua italiana? Dopo la canzone 'Vita spericolata' la parola "spericolato" è entrata nell'immaginario collettivo quasi con un'accezione nuova, ...

Vasco Rossi sullo Zingarelli 2019 per le Definizioni d’autore : “spericolato” è il suo aggettivo : C'è anche la firma di Vasco Rossi sullo Zingarelli 2019 per la rubrica "definizioni d'autore": da qualche anno, infatti, il celebre vocabolario della lingua italiana ha scelto di aggiungere alle classiche definizioni delle sue voci quelle di alcune firme speciali. Si tratta di parole reinterpretate da esponenti autorevoli della cultura e della società italiana, tra cui scrittori, artisti, filosofi, scienziati e campioni di varie discipline ...