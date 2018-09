Decreto Genova | ritardi e polemiche

Decreto Genova - Di Pietro : “Toninelli? Gli do le attenuanti generiche solo perché non capisce quello che dice” : “Le parole del ministro Toninelli durante il question time sul Decreto Genova? Non gli darei neanche le attenuanti generiche, perché ha detto tante sciocchezze. Anzi, gliele do, perché lui non capisce quello che dice”. Così a Tagadà (La7) l’ex magistrato Antonio Di Pietro commenta le dichiarazioni rese dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, rispondendo al question time tenutosi oggi alla Camera sul crollo del ponte Morandi. Il ...