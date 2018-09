De Priamo | non chiara bocciatura Lega e 5S mozione su Roma Capitale

Aquarius - no dalla Francia : per ora non aPriamo Marsiglia : "Se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", ha affermato il ministro dell'Economia

Zingaretti : “APriamo un confronto con i 5 Stelle - non escludo che il Pd cambi nome” : Il governatore del Lazio, confermando la sua intenzione di candidarsi a segretario del partito, non esclude un cambio anche al nome Pd. "Va fatto un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati e un confronto con il M5S non per accordicchi di potere, ma per una sfida culturale" ha spiegato Zingaretti.Continua a leggere

De Priamo (FDI) : Bagno Altare della Patria - multe non bastano : Roma – “I cartelli che riportano i divieti sono praticamente invisibili, le multe rimangono deterrente all’acqua di rose e gli agenti della Polizia Municipale non bastano a piantonare le fontane visto che sono gia’ impiegati per fronteggiare altre emergenze cittadine dal traffico stradale agli interventi nei campi rom”. Cosi’ in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio, riguardo ...

Carissima redazione perchè non aPriamo un dialogo tra noi lettori e voi? : Carissima redazione di Domanipress sono Stefano da Bergamo volevo farvi i complimenti per il magazine che seguo con interesse da oltre due anni. Mi piace sopratutto leggere le vostre recensioni, sempre imparziali e affidabili ed anche le interviste esclusive. Mi piacerebbe leggere anche una sezione dedicata alla posta dove noi lettori possiamo comunicare con voi. Cosa ne dite di aggiungere questa rubrica? Spero possiate cogliere il mio ...