De Luca | sindaco di Messina | | ' Nella Pubblica Amministrazione | si entra per pubblico

Il sindaco di Messina Cateno De Luca - conferma il cronoprogramma sul Risanamento : Intervistato da Fortunato Marino, giornalista di Tremedia, il sindaco di Messina Cateno De Luca, in relazione alla odierna presenza a Palazzo Zanca di Steano Candiani, rappresentante del Ministero ...

Patti chiari ed amicizia lunga : quella del sindaco di Messina Cateno De Luca - con gli abitanti di Camaro San Paolo : Il sindaco De Luca così affronta l'emergenza delle famiglie che vivono nelle baracche di Camaro San Paolo che attendono l'assegnazione delle nuove abitazioni. Venerdì 21 settembre : - approvazione ...

(VIDEO) Il premier Giuseppe Conte contro il sindaco di Palermo LeoLuca Orlando : Il premier Conte va pesante sul sindaco di Palermo Leoluca Orlando Il premier giunge a Palermo, nella scuola di Puglisi (Leggi l’articolo), ma la sua presenza non viene considerata dal sindaco di Palermo, che diserta e non si presenta in segno di protesta. Conte non la prende benissimo e lo dice apertamente ai presenti e spiegando alcuni aneddoti contro il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando Il premier #Conte a #Palermo, il sindaco ...

Baraccopoli Messina - Sindaco : "È un lebbrosario"/ Amianto e topi in casa - De Luca : "condizioni indescrivibili" : Baraccopoli Messina, Sindaco: "È un lebbrosario". Ultime notizie, Amianto e topi in casa, Cateno De Luca: "condizioni igienico-sanitarie indescrivibili"

Il sindaco di Ragusa premia il campione di body building Luca Farinella : Il sindaco Peppe Cassì riceve al Comune e premia il Ragusano Luca Farinella campione italiano di body building

Per il sindaco di Messina Cateno De Luca - siamo in emergenza in riferimento alla situazione degli alberi in Città : Per il sindaco di Messina Cateno De Luca : 'siamo in emergenza anche per gli alberi'. Lo ha affermato dopo il crollo , avvenuto oggi pomeriggio alle ore 14.40, di un ramo della magnolia sita di fronte ...

Le riflessioni del sindaco di Messina Cateno De Luca - dopo l'approvazione di RisMe : dopo l'approvazione del nuovo soggetto unico che avocherà a sè i compiti per lo sbaraccamento della Città… RisMe, il sindaco Cateno De Luca in un post su Facebook ha scritto : 'grazie di cuore ...

Messina - il sindaco De Luca annuncia le dimissioni a due mesi dall’elezione : Eletto due mesi fa, annuncia già le dimissioni. Il motivo? Il consiglio comunale, accusato di perdere tempo e di ritardare l’approvazione dello statuto per l’Agenzia del risanamento. Per questo motivo il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha annunciato le dimissioni e si è preso alcuni giorni di vacanza. Nella città sulla Stretto si chiedono se si tratti di un’altra boutade del vulcanico per cercare di spronare il consiglio comunale, dove alle ...

De Luca - sindaco - ME - : 'Stiamo andando avanti - sul percorso di ricognizione dei nostri plessi scolastici' : In riferimento alla vicenda delle scuole cittadine, il sindaco Cateno De Luca specifica che : 'stamattina abbiamo avuto un costruttivo confronto con Sua Eccellenza il prefetto e venerdì 31 agosto alle ...

Cateno De Luca sindaco di Messina - riferisce di prendere le distanze dall'infame gesto contro i centri per migranti : Il sindaco di Messina, l'onorevole Cateno De Luca, dopo aver appreso di quanto accaduto la notte scorsa in due strutture cittadine, riferisce : 'prendo le distanze da questo infame gesto'! 'Condanno ...

La provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca - sui migranti : 'Li mandiamo nelle baracche e negli alberghi i baraccati?' : ...un tetto dignitoso ai messinesi e tenere per qualche anno i migranti nelle baracche? Una cosa del genere farebbe indignare tutto il mondo ed i benpensanti ma dei messinesi nelle baracche il mondo ed ...

Sindaco Messina : "Migranti nelle baracche"/ Cateno De Luca - la provocazione : "li inviano senza avvisi" : Sindaco Messina: "Migranti nelle baracche". Ultime notizie Cateno De Luca, la provocazione del primo cittadino: "li inviano senza avvisi, nessuno si è degnato di chiamarmi"

Nave Diciotti - la provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca : “I migranti? Metto a disposizione le baracche” : “I migranti? Metto a disposizione le baracche, quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà spiegarmi perché in quelle strutture fatiscenti può viverci un italiano, ma un migrante no”. A lanciare la provocazione all’Adnkronos è Cateno De Luca, il sindaco di Messina ed ex parlamentare regionale di Sicilia Vera, non nuovo per la ...