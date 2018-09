Dark Phoenix | Jean Grey fuori controllo contro gli X-Men | il trailer

gqitalia

: HO VISTO IL TRAILER DI DARK PHOENIX non è un esercitazione RIPETO - aesthetyan : HO VISTO IL TRAILER DI DARK PHOENIX non è un esercitazione RIPETO - GQitalia : Jean Grey è fuori controllo - avrtzain : Dopo il trailer di Dark Phoenix ho solo due cose da dire a @SophieT: sono T U A -

(Di giovedì 27 settembre 2018) È tra i cinecomic più attesi e il posticipo della sua uscita (dal novembre 2019 al febbraio 2019) ha aumentato l’hype già alto:, infatti, non è solo il nuovo film della saga degli X-Men, ma potrebbe perfino esserne l’ultimo capitolo prima del passaggio dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe (MCU), a parte New Mutants). Diretto da Simon Kinberg – già sceneggiatore di vari film, tra cui X-Men – Conflitto finale, X-Men – Giorni di un futuro passato, Fantastic 4 – I Fantastici Quattro, X-Men – Apocalisse –è incentrato su, che, spaventata dai sui poteri, si affida a Charles Xavier, che però compie un errore: anziché insegnarle allarsi, le sopprime i poteri, per mantenerla stabile. Il problema è che durante una missione spaziale, insi risveglia l’entità nota come Fenice Nera, provocando ...