Danza | 20 anni di carriera per la maestra Sandra Galati | dell' Accademia New

“GraviDanza inaspettata”. Tv in festa. Per la conduttrice primo figlio a 44 anni : “Aspetto una bambina. Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito)”, gravidanza a sorpresa per la bella della televisione italiana che ha fatto sapere ai suoi fan di essere in dolce attesa. I fan sono al settimo cielo anche perché, come lei, non si aspettavano di ricevere da lei una notizia di questo tipo. “Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni”. ...