Dal teatro alla musica | al Filodrammatici Fortis | Pedrini | Leo e Ghislandi foto

Alessandro Cattelan/ Riparte con il suo show Dal Franco Parenti di Milano (EPCC a teatro) : “E poi c'è Cattelan a Teatro” è il nuovo show di Alessandro Cattelan. Da oggi 25 settembre, 6 appuntamenti speciali in prima serata dalle 21.15 ogni martedì su Sky Uno.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 11:04:00 GMT)

Arrivano Dal Mare - prosegue il festival di teatro di figura e burattini : Laura non usa parole, ma solo gestualità e musica; i suoi spettacoli divertenti, poetici, o dissacranti superano i confini delle lingue nazionali per assurgere a un contenuto universale. 'Va dove ti ...

Antonello Costa debutta in “Ridi con me” al Teatro Olimpico di Roma Dal 26 al 30 settembre 2018 : Roma – Il palcoscenico del Teatro Olimpico di Roma apre le scene della stagione 2018-2019 con il debutto del nuovo spettacolo, in prima assoluta, dell’istrionico affabulatore Antonello Costa, uno degli attori più preparati, completi, originali e talentuosi del panorama comico italiano. Lo spettacolo è un vero e proprio varietà moderno, un unicum del genere, nel quale l’artista si rinnova nel linguaggio e nel ritmo senza mai tradire la ...

Teatro Festival delle migrazioni - Siediti vicino a me : Dal 20 al 23 settembre a Torino la prima edizione : Il Festival delle migrazioni - Siediti vicino a me è: SPETTACOLO Ad aprire e chiudere il Festival, due spettacoli che vedono il tema della migrazione raccontato da due grandi voci femminili: ...

Al Teatro San Carlo 'La Signora delle Camelie' - Dal 15 settembre : ... Alessandro Staiano, Istvàn Simon , Principal Dancer Dortmund Ballett, , Stanislao Capissi Orchestra Giovanile Luigi Cherubini Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo Date e orari spettacoli Teatro di ...

Roma : “Paolo Poli è…” : Mostra multimediale al Teatro Valle Dal 20 settembre al 4 novembre : Roma ricorda Paolo Poli, il suo genio, la sua storia e la sua arte al Teatro Valle che per l’occasione sarà interamente invaso da sue scene, costumi e video. Una Mostra, o meglio un grande album nel quale calarsi dal vivo, nel foyer, in platea e sul palco del Teatro dal 20 settembre al 4 novembre. Un percorso visivo lungo i sessant’anni della sua carriera teatrale, testimoniato da immagini di preziosi spettacoli, allestimenti pittorici, ...

Rinasce il Teatro Nicola Vaccaj di Tolentino a 10 anni Dal terribile incendio che lo distrusse : Torna a splendere il Teatro Nicola Vaccaj di Tolentino a distanza di dieci anni dal grave incendio che lo distrusse durante i lavori di ristrutturazione. Il Teatro della cittadina delle Marche al pubblico nel giorno di San Nicola e a 221 anni dalla sua prima inaugurazione. Sei milioni di euro il budget dei lavori.Continua a leggere

‘Sei lezioni di danza a domicilio’ : Dal 20 al 22 settembre al Teatro Ghione : Roma – Dal 20 al 22 settembre al Teatro Ghione andrà in scena “Sei lezioni di danza a domicilio” con la regia Pino Quartullo, coreografie Marialuisa Rubulotta. Una simpatica signora borghese decide di reagire alla solitudine prendendo lezioni di danza in casa. Un giovane bizzarro ballerino cambierà la sua vita. Sei scene, sei stili di danza da imparare in fretta, 6 attori e 6 attrici si alterneranno per interpretare i 2 personaggi pieni di ...

6 settembre - L'ARTISTA DI FAMA INTERNAZIONALE GIANNA FRATTA AL TEATRO "LUCIO DalLA" PER MUSICA ERETICA - Manfredonia : ... e non intendo solo i giovani musicisti dell'orchestra, ma intendo tutta quella Comunità – sempre più numerosa – che si ritrova intorno al TEATRO Comunale "Lucio Dalla", per gli spettacoli o per le ...

Teatro Galli - Dall'8 settembre è possibile acquistare gli abbonamenti : Al botteghino del Teatro Novelli saranno disponibili gli abbonamenti per le tre sezioni del cartellone , 7 spettacoli per i turni ABC, 7 spettacoli per il Turno D-altri percorsi, 6 spettacoli per ...

Benedicta Boccoli si confessa : Dalla televisione alla famiglia - sino al teatro : Da quel momento in poi, di lei non si è saputo più nulla e si è dedicata al teatro dove ha raccolto i frutti del suo lavoro, facendo più di trenta spettacoli in venticinque anni. Durante l'intervista ...

Performance - danza - teatro e musica al Quadraro : Dal 15 al 29 settembre con il festival ‘Attraversamenti Multipli’ : Roma – Dal 15 al 29 settembre, presso l’isola pedonale di Largo Spartaco nel quartiere romano del Quadraro, si svolge la 18° edizione del festival crossdisciplinare Attraversamenti Multipli, ideato e organizzato dalla compagnia teatrale Margine Operativo, con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani. Il festival è parte del programma dell’Estate Romana, promossa da ROMA CAPITALE Assessorato alla Crescita culturale in ...