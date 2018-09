Dal Commissario alla ricostruzione | al canone Tv Ecco il decreto per Genova

Dl Genova - Autostrade pagherà ma non potrà ricostruire. Commissario “entro 10 giorni” Dalla pubblicazione in Gazzetta : La ricostruzione del Ponte Morandi di Genova non sarà affidata ad Autostrade, ma a “uno o più operatori” su indicazioni del Commissario straordinario. È quanto si legge nella bozza finale del dl Genova, dove però ancora non si indica, appunto, il nome del responsabile alla ricostruzione del viadotto che, si legge, dovrebbe arrivare “entro dieci giorni” con incarico “di dodici mesi che può essere prorogato o ...

Digitale - Piacentini lascia l'incarico di commissario. I tweet : "Torno Dalla mia famiglia negli Usa" : Ultimi 45 giorni di incarico per il commissario governativo per il Digitale e l'innovazione nominato nel 2016, che scrive su Twitter: "Passerò il testimone, soddisfatto del lavoro di questi 24 mesi e orgoglioso dei risultati"

Genova - scontro duro sul decretino varato Dal governo e il commissario che ancora non c'è : A un mese dalla tragedia di Genova il governo cosa ha sfornato un "decretino", con alcune misure per gestire l'emergenza ma due buchi clamorosi: non c'è ancora il nome del commissario straordinario e nemmeno l'affidamento per la ricostruzione del viadotto. Né, tantomeno, si parla della revoca della concessione ad Autostrade, tanto sbandierata a macerie ancora calde. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, manifesta un certo nervosismo: "Il ...

Genova - ad un mese Dal crollo del ponte varato il decreto emergenze. Ma resta la lite sul commissario : Il capo dello Stato Mattarella: 'Genova non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti' -

Catania escluso Dalla Serie B - denunciato il commissario Figc Fabbricini : L’estate della Serie B tra esclusioni e ripescaggi mai avvenuti è stata decisamente agitata e non ha mancato di generare polemiche. Il campionato alla fine ha preso il via comunque a 19 squadre, ma c’è chi ancora non accetta la decisione. Si tratta del Catania, che dopo non essere stato ammesso al torneo cadetto ha […] L'articolo Catania escluso dalla Serie B, denunciato il commissario Figc Fabbricini è stato realizzato da ...

Il commissario De Vincenzi rispunta Dalla nebbia milanese : Il commissario Carlo De Vincenzi aveva scoperto cos'era la scighera la prima sera che era arrivato a Milano in treno. Uscito dalla Stazione Centrale si era trovato avvolto in un nebbione folto e ...

Il Commissario Claudius Zorn - Dal 13 agosto su Canale 5 : Lunedì 13 agosto su Canale 5 appuntamento col primo dei quattro film de Il Commissario Claudius Zorn, la serie tedesca ispirata ai romanzi di Stephan Ludwig

Croazia - prosegue l’era Dalic : il commissario tecnico confermato alla guida della Nazionale : Dopo la splendida cavalcata ai Mondiali di Russia 2018, conclusa con la sconfitta in finale contro la Francia, la Croazia ha confermato il ct Dalic Zlatko Dalic resterà alla guida della Croazia, con cui quest’estate ha raggiunto una storica finale ai Mondiali in Russia. La conferma è arrivata dopo un incontro del ct con il presidente della federcalcio croata, Davor Suker. Il tecnico ha spiegato che “i problemi sono stati ...