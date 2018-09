ilfattoquotidiano

: Dacia Sandero, con la Streetway punta alla top 3 delle vendite – FOTO - italianaradio1 : Dacia Sandero, con la Streetway punta alla top 3 delle vendite – FOTO - italianaradio1 : Dopo gli insospettabili numeri delle vendite di agosto portati a casa da Renault, merito del nuovo ciclo di omologa… - fattiamotore : Dacia Sandero, con la Streetway punta alla top 3 delle vendite – FOTO -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Dopo gli insospettabili numeridi agosto portati a casa da Renault, merito del nuovo ciclo di omologazione WLTP, entrato in vigore all’inizio del mese e che ha impostoimmatricolazioni “anticipate” , la Clio è divenuta l’auto più venduta in Italia e ora il gruppo francese, proprietario anche di, spinge sull’acceleratore con la nuova: l’obiettivo è entrare, entro il 2019, nella top 3 (ad oggi sono al quinto posto)vetture di segmento B più vendute ai privati. In Europa, però, la pole position è già loro: sia nel segmento B, con circa 110 mila unità della, che nella gamma suv, con più di 80 mila unità della Duster., modello didella Casa romena, della quale costituisce il 46%, si fa in due con le versioni Stepway e. La prima, quella nata come il quarto ...