Da ottobre luce +7 | 6% e gas +6 | 1%

Aumentano le bollette di luce e gas : a ottobre arrivano forti rincari : Forte aumento dei prezzi delle bollette di gas e luce a partire dal primo ottobre: l'Arera, l'Autorità per l'energia, ha stabilito un rincaro del 7,6% per la luce e del 6,1% per il gas. Preoccupata l'Unione nazionale consumatori che parla di una "stangata" e quantifica gli aumenti per una famiglia tipo su base annua: "42 euro per la luce e 67 per il gas, per un totale di 109 euro".Continua a leggere

