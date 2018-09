Da ogni prospettiva il OnePlus 6T | video completo e foto render CAD

optimaitalia

(Di giovedì 27 settembre 2018) Eravate curiosi di scorgere in anteprima il tanto atteso6T? Fermo restando che il prossimo top di gamma del brand cinese verrà presentato ufficialmente il prossimo 17 ottobre, in almeno due differenti zone geografiche, adesso sappiamo anche come dovrebbe essere fatto, nei minimi particolari. Ci ha pensato il solito @OnLeaks a svelarci tutto, mostrandoci una 360° che esibisce il device in tutte le possibili angolazioni.Come potete vedere anche voi, manca il lettore di impronte digitali sul retro, a riprova del suo inserimento sotto al display. A proposito di schermo, lo stesso dovrebbe corrispondere ad un Optic AMOLED da 6.4 pollici, rivestito da Gorilla Glass 6, e solcato nella parte sovrastante da un notch a forma di goccia d'acqua, comprensivo del sensore dellacamera anteriore.Manca il jack per le cuffie da 3.5mm per il dispiacere dei più tradizionalisti, ...