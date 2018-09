Cultura | opera di noto scultore italiano vandalizzata ieri notte a Monaco di Baviera

Archeologia industriale - quando ex fabbriche e villaggi operai diventano beni Cultura li : Da quando “l’ Archeologia industriale ” è divenuta disciplina autonoma, villaggi operai , stabilimenti industriali, stazioni ferroviarie, sono stati considerati beni culturali da tutelare al pari di cattedrali, castelli, palazzi. Il dibattito sulla valorizzazione di queste aree ha assunto negli ultimi anni sempre maggior rilievo, inserendosi di fatto in quello più generale del restauro dell’architettura moderna. Alcune di queste azioni ha portato a ...

Todi OFF incontra cittadini e operatori. Dal Festival il sostegno alla Manifestazione nazionale per la Cultura del 6 ottobre : I ticket prenotazione assicurano il posto riservato agli spettacoli fino a 15 minuti prima dell'inizio. I posti non occupati entro questo termine saranno assegnati al pubblico in attesa. La XXXII ...