CSM | DAVID ERMINI VICEPRESIDENTE | M5S INSORGE Ultime notizie | è stato compagno di banco

CSM - chi è il vicepresidente David Ermini : l’amico di Tiziano Renzi arrivato in Parlamento con il Pd di Matteo : Compagno di scuola di Maurizio Sarri, amico di vecchia data di Tiziano Renzi, è arrivato alla politica che conta grazie al figlio Matteo, che dal consiglio provinciale di Firenze lo ha portato fino in Parlamento. E adesso anche sulla poltrona di vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Un cursus honorum di tutto rispetto quello dell’avvocato David Ermini, eletto tra le polemiche come successore di Giovanni Legnini. Il ...

Chi è David Ermini - il neo-eletto vicepresidente del CSM osteggiato da Di Maio e Bonafede : David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Avvocato, 59 anni, Ermini è nato a Figline Valdarno ed è da anni vicino all'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sia per questioni geografiche che politiche. Ecco un profilo del neo vicepresidente del Csm.Continua a leggere

Chi è David Ermini - vicepresidente del CSM - un tempo compagno di banco di Maurizio Sarri : Una curiosità extra politica: Ermini, alle elementari, era compagno di banco di Maurizio Sarri, il futuro allenatore di Napoli e Chelsea, del quale giusto qualche settimana fa raccontava di quando il ...

David Ermini - chi è il nuovo vicepresidente del CSM - : Avvocato penalista, ha esordito in politica nel 1980 e si autodefinisce "cattolico per formazione ma soprattutto per fede". Due volte in Parlamento con il Pd, sarà il vice di Mattarella fino al 2022

David Ermini eletto alla guida del CSM. Di Maio e Bonafede : Incredibile. Sistema lotta contro di noi : Dal governo durissima reazione alla scelta del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. "Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd e' appena stato eletto. Lo hanno votato magistrati di ruolo e membri espressi dal Parlamento. Ma dov'e' l'indipendenza? E avevano pure il coraggio di accusare noi per Foa che non ha mai militato in nessun partito. E' incredibile", scrive su Facebook il vicepremier DI Maio--David Ermini, 59 ...